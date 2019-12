Denne roboten kan lage julemiddag og ta oppvasken samtidig

Oppvaskmaskinen er en av vår tids største oppfinnelser, mener enkelte. Det er en samlivsreddende robot som forvandler et berg av skitten oppvask til glinsende servise, riktignok med en viss menneskelig innsats underveis.

Men hvordan virker den egentlig, og kan den brukes til mer enn oppvask?

Svaret finner du i vår unike videoreportasje øverst i denne artikkelen, der vi ved hjelp av et vannbeskyttet 360-kamera kan vise deg en verden som vanligvis ligger skjult bak en lukket dør. Og ikke minst: Vi lager en liten julemiddag underveis!

Slik virker oppvaskmaskinen

Oppvaskmaskinen har den fantastiske egenskapen at den gjør skitne tallerkener rene. Foto: Eirik Helland Urke

De fleste oppvaskmaskiner fungerer i prinsippet ganske likt. Når du har lukket døra, renner det vann inn i maskinen som varmes opp av elementer i bunnen. På et passende tidspunkt blandes oppvaskmaskinmiddelet inn i vannet, før det hele pumpes ut gjennom roterende dyser og gjør oppvasken ren. Etterpå renner det skitne vannet ned og ut, før prosessen gjentas uten vaskemiddel for å skylle. Til slutt kan varm luft fra varmeelementene bidra til tørkeprosessen.

Noen maskiner har egne sensorer som analyserer hvor skittent oppvaskvannet blir, og justerer innsatsen deretter. Skyllemiddel til slutt kan gjøre at vannet renner lettere av, og hindrer skjolder på glassene.

Temperaturen inne i oppvaskmaskinen varierer gjerne mellom 45 og 70 grader, nok til at oppvaskmiddel og vann kan gjøre jobben sin og få oppvasken ren i løpet av et par timer. Men det åpner også opp for helt andre muligheter, som matlaging!

Sous vide

Prinsippet minner litt om den såkalte sous vide-teknikken, der forseglet mat blir tilberedt ved relativt lav temperatur over lengre tid. Selv 65 grader kan være i laveste laget for de fleste kjøttretter, men for fisk og grønnsaker er det helt perfekt!

Hvis du likevel skulle ønske deg en varm kjøttrett fra oppvaskmaskinen, er løsningen veldig enkel: Sleng inn noen Fjordland-poser, og du har en fiks ferdig rett som du kan spise på en oppvarmet og helt ren tallerken.

Det er nettopp dette vi forsøker oss på i videoreportasjen over.

Sparer strøm

Slik ser det ut inne i oppvaskmaskinen når såpevannet sprer seg utover oppvasken. Foto: Eirik Helland Urke

Hvis vi skal lete etter fordelene med denne måten å lage mat på (og det må vi!), er det jo slik at man sparer på strømmen ved å slenge inn maten sammen med oppvasken. Det er også noe tilfredsstillende ved å kunne trykke på knappen og la både maten og oppvasken fikse seg selv, mens du selv kan lese en bok eller ta en liten julestrekk med god samvittighet.

Vi er likevel ikke helt sikre på om dette blir den valgte løsningen på selveste julaften. Men det er kanskje verdt et forsøk en annen dag?

Oppskrifter

Hvis du vil «jukse litt», er det flere på nettet som anbefaler å kjøre en plastforseglet biff i oppvaskmaskinen først – for deretter å gi det en pen stekeskorpe i panna. Det skal gi en fin, mediumrosa biff – akkurat som du ville fått med en vanlig sous vide-teknikk.

Andre mattips inkluderer retter som bløtkokte egg, asparges og couscous – tilberedt i vanntette Norgesglass med litt vann og eventuelt krydder.

Det mest populære tipset for oppvaskmaskin-kokker er laks tett innpakket i folie eller plast, som skal gi et perfekt resultat etter en vanlig vaskesyklus. Vi har ikke prøvd oss på alt dette, men er veldig spente på å høre andres erfaringer. Bruk gjerne kommentarfeltet for å dele tips eller spørsmål.

Det skal sies at oppvaskmaskinen ikke er en spesielt nøyaktig måte å varmebehandle mat på, og vi kan ikke ta på oss ansvaret for eventuelt mislykkede forsøk. Lykke til!