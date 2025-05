Elektrisitetsforsyningen på Den iberiske halvøya var på et bristepunkt da strømmen forsvant i Spania og Portugal for en uke siden, skriver den spanske avisen El Mundo.

Nettet var tungt lastet med solkraft da strømmen forsvant. Ifølge avisens kilder med kjennskap til etterforskningen var trolig over 70 prosent av strømmen fra sol, og det var svært begrenset tilgjengelighet av annen stabil og regulerbar kraft.

Det skal ha vært fire atomreaktorer i drift, lite gasskraft og lav vannkraftaktivitet på tidspunktet blackouten skjedde.

Det kan tyde på at strømnettet allerede var i ubalanse, og at hendelsen ikke utelukkende kan tilskrives en teknisk feil.

Ifølge avisen advarte Red Eléctrica, tilsvarende Statnett i Norge, allerede i februar om risikoen for bortfall ved høy andel sol- og vindkraft i systemet.

Bransjeorganisasjon blir sentral i etterforskningen

Det er imidlertid ikke offentlig kjent hva årsaken til blackouten faktisk var. Statsminister Pedro Sánchez har bedt om en todelt gransking – én nasjonal, og én europeisk.

Den sistnevnte skal koordineres med EU-kommisjonens rådgivende organ for energikriser. Granskningen skal ledes av EUs gruppe for elektrisitetskoordinering.

Acer skal vurdere overføringsnettet mellom Spania og resten av Europa, mens Entso-e skal undersøke hva som sviktet i selve driften. Entso-e er en interesseorganisasjon for europeiske operatører av transmisjonsnett .

RED Eléctrica har en sentral posisjon i organisasjonen. De har et styremedlem og en representant i arbeidsgruppen.

Red Eléctricas representant i Entso-e rapporterer direkte til operasjonsdirektøren i selskapet, som også har det øverste ansvaret for driften av strømnettet i Spania.

Etterlyser uavhengig granskning

Ifølge El Mundo har flere energieksperter og aktører i bransjen stilt spørsmål om habilitet, ettersom Entso-e også representerer selskap som skal granskes.

En anonym kilde sier til avisen at det blir som om energibransjens egen lobbyorganisasjon skal granske sine egne medlemmer. Kilden påpeker at Entso-e ikke er en nøytral offentlig institusjon, men en bransjeorganisasjon.

En kilde sier at et ekstern land med et lignende kraftnett, som Frankrike eller Italia, burde ha hovedansvaret for etterforskningen for å sikre faglig uavhengighet.

EUs regelverk krever at en granskning er ferdig innen seks måneder fra hendelsen fant sted.