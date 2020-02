Den selvkjørende R2D2-bilen er designet av en Formel 1-guru. Han tror den kan forandre måten vi forflytter oss på

I mai skal han lansere hyperbilen T. 50, en ekstrem bil som sies å ha den mest avanserte aerodynamikken bilbransjen har sett. Men først skal den lett legendariske hyperbildesigneren Gordon Murray (73) vise frem Motiv, en selvkjørende konseptbil som mest av alt ser ut som halvbroren til R2D2 i Star Wars-filmene.

I mai skal Gordon Murray Automotive introdusere hyperbilen T. 50. Foto: gordonmurraydesign.com

Énmannsbil

Gordon Murray er mannen bak den ikoniske McLaren F1. Foto: Gordon Murray Designs offisielle Facebook-side

I forrige uke ble den lille, rare skapningen vist frem på mobilitetsmessen Move 2020 i London. Tanken er at den autonome, selvkjørende poden i fremtiden skal frakte deg til og fra togstasjonen, puben eller kinoen. I hvert fall hvis Formel 1-guru Gordon Murray får det som han vil. 73-åringen er en av utklekkerne av den selvkjørende konseptbilen, og Murray ser for seg at flåter av slike sjåførløse, vennlig utseende enmannsbiler om noen år vil sverme lydløst rundt i verdens storbyer.

– Motiv har potensial til å transformere fremtidens mobilitet. Den beste måten å gjøre ethvert kjøretøy kommersielt levedyktig og kosteffektiv, og samtidig levere førsteklasses effektivitet, er å gjøre det så lett som mulig, samtidig som sikkerheten er på det høyeste nivået, sier Murray i en pressemelding.

«Privat mobilitetsopplevelse»

Utviklingen av Motiv er støttet av britiske myndigheter, og er et samarbeid mellom Gordon Murray Design, Delta Motorsport og itMoves. Den «private mobilitetsopplevelsen» skal kunne være klar om to år, og da vil Motiv være utstyrt med siste skrik i selvkjørende teknologier.

Konseptbilen Motiv kan være på veien om to år. Foto: gordonmurraydesign.com

I bunn ligger en batteripakke på 17,3 kWt, og med en elmotor på 20 kW skal Motiv kunne kjøre inntil 100 kilometer. Toppfarten blir på 65 km/t, og kjøretøyet vil klare samme kollisjonskrav som personbiler. Bremser, styring og fjæringen er svært kompakte, for å gi maksimalt med plass inne i kjøretøyet.

Én måkevingedør

Den som åpner måkevingedøren vil finne et interiør med plass til én person og noe bagasje, det er laget for å være enkelt å rengjøre, og vil ha mulighet for en stor skjerm – eller i hvert fall et bord som du kan ha PC-en din på. Motiv bestilles selvsagt via en app på mobilen din. Den skal kjøre rundt 200 kilometer daglig, klare seg med tre daglige oppladinger, og brukes av minst 40 passasjerer daglig. Det er ingen hemmelighet at mange av bilturene i storbyer kun frakter ett menneske, og nå vil Murray & co. ha slutt på alle storbyens tomme seter.

Slik skal Motiv lages. Video: itMoves

Den vesle elbilen har én måkevingedør. Foto: gordonmurraydesign.com

Motiv vil klassifiseres som tung firehjuls motorsykkel i kjøretøygruppe L7e, som maksimalt kan ha en vekt på 450 kilo.

Vil revolusjonere bilproduksjonen

Plattformen er skalerbar, og skal enkelt kunne brukes også i andre versjoner, som for to mennesker, for rullestolbrukere eller til varetransport.

Aluminiumsrammen i den to og en halv meter lange doningen skal produseres med en løsning ved navn iStream, en produksjonsmetode Murray mener vil bli «den største revolusjonen i høyvolums bilproduksjon siden Henry Ford introduserte samlebåndet for over 100 år siden».