De to flygerne brøt Armstrongs grense med seilfly og satte ny høyderekord

Perlan 2 heter flyet som, dersom alt lykkes, skal fly på en høyde av 90.000 fot - uten motor.

De er ikke helt der ennå, men det nærmer seg etter at seilflyet søndag 26. august satte en ny høyderekord.

Med flygerne Jim Payne og Morgan Sandercock ombord nådde flyet en trykkhøyde på 62.473 fot (GPS-høyde på 60.669 fot).

Perlan 2 satte høyderekord for seilfly søndag 26. august

Slept til 42 tusen fot

Perlan 2 ved Andes.

Flygningen gikk fra El Calafate som ligger i Patagonia i Argentina. Perlan 2 utnytter blant annet polare jetstrømmer og såkalte fjellbølger, der de oppadgående luftstrømmene i dette området ved Andesfjellene kan nå 130.000 fot.

Prosjektet gjør et nummer av at de med denne høyderekorden også for første gang passerte Armstrongs grense, også kalt «Armstrong's line», med seilfly.

Dette er den høyden hvor lufttrykket er lavt nok (0,0618 atmosfærer) til at vannets kokepunkt er lik normal kroppstemperatur. Dette forekommer på 59-62.00 fots høyde (18-19.000 meter).

Begrepet er ikke oppkalt etter Neil, men etter Harry Georg Armstrong som var en general i det amerikanske flyvåpenet fram til 1957.

Nådde også 60.000 fot: 50 år siden Concorde ble vist fram første gang

Skal høyere

Perlan 2 ble slept opp til en høyde på hele 42.000 fot. Med andre ord er det et høyst spesielt slepefly involvert i dette prosjektet.

Slepeflyet Grob Egrett G520. Foto: Perlan Project

Dette er en Grob Egrett G520 turboprop, opprinnelig bygget i Tyskland i 1989 og modifisert for dette oppdraget denne sommeren. Flyet klarer å nå en høyde på 53.000 fot og har en utholdenhet på 8-9 timer. Det opereres av selskapet AV Experts og ble fløyet av deres sjefflyger Arne Vasenden.

Payne og Sandercock fløy på denne tida av året i fjor opp til til 52.221 fot med samme fly og slo da rekorden fra 2006 som Perlan-grunnlegger Einar Enevoldson og Steve Fossett satte med første versjon av seilflyet.

Seilflyet skal opp i enda tynnere luft. I motsetning til første generasjon har Perlan 2 trykkabin og er designet for å kunne nå høyder på hele 90.000 fot. Dermed er det ikke utenkelig at det rekorden kan slås i løpet av kort tid. Prosjektet pågår for fullt framover mens værforholdene ligger til rette for det, trolig til rundt midten av september.

Perlan 2-vingene har et sideforhold på 27. Foto: Perlan Project

Perlan 2 har et vingespenn på 25,6 meter, et vingeareal på 24,3 kvadratmeter og en tomvekt på 680 kg.

Det er designet for å fly mest effektivt på 50.000 fot og «akseptabelt» på 90.000 fot og ved havnivå. Flyet er dessuten utstyrt med to redningsskjermer: En for å kunne bidra til hurtig nedstigning i krisetilfeller og en til å sette flyet trygt ned på bakken.

I tillegg har seilflyet med seg en rekke sensorer og instrumenter knyttet blant annet til atmosfæriske studier og måling av stråling, i tillegg til at prosjektet selvsagt også vil bidra til mer kunnskap om flygning i ekstremt vær og store høyder. Perlan Project skriver at et seilfly er en ideell plattform for denne typen undersøkelser, ettersom det ikke påvirker lufta rundt seg slik et motorisert fly gjør.

Det er enkelt å følge med på flygningene denne sesongen, på Perlan 2s virtuelle cockpit.

Kontrollert raskere enn lyden: Flyskroget var formet som ei 12,7-millimeterkule og flygeren brukte kosteskaft i cockpit

Airbus på laget

Grunnleggeren Enevoldson flyr ikke Perlan 2, men er en fra før meget merittert flyger.

Han er amerikansk, men var likevel testflyger for britiske RAF på fly som Hawker Hunter, English Ekectric Lightning og Gloster Havelin på 1960-tallet. Han var forskningsflyger for Nasa og fløy SR-71/YF-12A, F-111, F-14, F104 og X-24B. Han har fløyet over 50.000 fot i 17 forskjellige flytyper.

Cockpiten på Perlan 2. Foto: Perlan Project

Han var faktisk også testflyger for Grob Egrett i 1988 under utviklingen av slepeflyet som nå benyttes i prosjektet. Det var under arbeid hos det tyske luft- og romfartssenteret DLR på starten av 90-tallet at han startet det opprinnelige Perlan-prosjektet etter å ha der blitt oppmerksom på de meteorologiske forholdene som muliggjør seilflygning i ekstreme høyder.

Perlan 2-prosjektet var lenge nede for telling etter at Fossett forsvant på en flygning over Sierra Nevada 3. september 2007. Han ble senere bekreftet omkommet. I juli 2014 kom Airbus inn som partner og ikke minst økonomisk bidragsyter.

Perlan 2 fløy første gang 23. september 2015. Året etter startet testing med trykkabin, der for øvrig Airbus-sjef Tom Enders deltok som copilot på en av testflygningene. Allerede i september 2016 fløy Perlan 2 i Andesfjellene. Senere har lærdom fra den første sesongen bidratt til en del designendringer.

Perlan 1 er nå utstilt i Envoldsons hjemby Seattle.