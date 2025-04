Styringspartiene har blitt strømpopulister

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Det handler om Norgespris – igjen. Forslaget har gått fra slagord til høringsnotat. Da kommer detaljene fram, samtidig som alle får mulighet til å si sin mening.

Det mest spennende høringssvaret, fra fagmyndigheten NVE, har ikke kommet enda. Men blant de andre svarene finner vi at:

SSB advarer om at Norgespris gir økt risiko for rasjonering.

Konkurransetilsynet advarer om at høyere strømforbruk i boliger kan gi høyere priser for næringslivet.

­Regelrådet konkluderer med at Norgespris ikke er godt nok utredet.

Strømsalgselskapet Klarkraft kaller Norgespris både spekulativt, populistisk og «et skikkelig valgflesk».

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Her løftes framtidas produksjonsutstyr inn i Fredrikstad-fabrikken

I strid med EØS?

Det er også verdt å nevne at advokatfirmaet Kluge mener at ordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

De fleste høringspartene mener at man burde beholdt noen incentiver for å spare strøm når prisene er som høyest, fordi det er tegn på knapphet i kraftsystemet.

SSB beskriver det som «en klar svakhet ved ordningen».

Norgespris undergraver også alt det andre Norge vil oppnå i kraftpolitikken, som å spre forbruket utover døgnet, isolere bedre og installere flere solceller.

Les også Han skulle investere en million i enøk. Så kom nyheten om Norgespris

Ingen grenser for raushet

Man kan ha forståelse for at regjeringen vil beskytte forbrukerne mot de høyeste pristoppene.

Men etter å ha stått imot fløypartienes krav om makspris gjennom mange år, er det nå ingen grenser for hvor rause Ap skal være.

Det har for eksempel aldri vært noe folkekrav å inkludere hytter i ordningen. Det er vanskelig å komme på et tiltak som er mindre Gerhardsensk enn dette.

Det er godt dokumentert at strømforbruk henger tett sammen med formue og inntekt: De rikeste bruker mest. Man kan anta at det også – og kanskje særlig – gjelder på hyttene.

Tak med forhandlingsrom?

Ap foreslår at ordningen skal ha visse begrensninger, men også de er svært romslige. Forbrukstaket i boliger foreslås til enten 5000, 4000 eller 3000 kWh per måned.

80 prosent av norske boliger ligger under alle disse grensene. Bare fire prosent når opp til det øverste taket. Snittet ligger på under 16.000 kWh i året.

At Ap ikke anbefaler én konkret grense, handler trolig om at dette kan bli en forhandling med andre partier.

Det var som kjent Senterpartiet som krevde det svært høye taket på 5000 kWh/mnd i dagens strømstøtte, så store gårdsbygninger med høyt forbruk ble inkludert.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Ny eksportsatsing: En vitamininnsprøyting for norsk helsesektor

Hvis også taket for Norgesprisen skal settes så høyt, vil Ap kanskje kreve noe annet i retur?

Les også Må under 12 kroner vedsekken for at vedfyring skal lønne seg

Hva skjedde med Høyre?

For hytter foreslås et tak på 1500, 1000 eller 500 kWh. Budsjettpartner SV vil nok prøve å presse det ned.

Aps program sier en grense på 1000 kWh for hytter. Det er like over det høyeste forbruket målt for en måned i fjor. Alle skal med, også i hyttemarkedet.

Når Ap, etter hundre år med snusfornuft, plutselig blir strømpopulister, skulle man tro at man kunne stole på Høyre. Det andre partiet som pleier å foretrekke stø kurs foran morsomme krumspring.

Men ikke denne gangen: Nå vil Høyre faktisk ikke ha noen grenser, ikke engang en nødbryter.

Sier nei til nødbrems

I høringsnotatet legges det ikke skjul på at Norgespris (og for så vidt strømstøtte) vil bidra negativt hvis vi får knapphet på strøm.

Derfor foreslås en nødparagraf, hvor subsidiene kan avvikles hvis det blir en anstrengt kraftsituasjon.

– Det er oppsiktsvekkende at de har en slik hjemmel at når man trenger Norgesprisen mest, så kan Norgespris-ordningen plutselig oppheves. Det gir ingen mening, og er en utrygghet for forbrukeren, sier Bård Ludvig Thorheim (H) til EnergiWatch.

La oss heller snu på det:

Det er oppsiktsvekkende at Høyre har en slik holdning at når kraftsystemet trenger det som mest, så kan Norgespris plutselig være tua som velter lasset. Det gir ingen mening, og er en utrygghet for alle forbrukerne.

Kanskje særlig industrien, som ikke får noen Norgespris.

Les også Norgespris – lite fremtidsrettet valgflesk

«Et skikkelig valgflesk»

Det finnes flere gode alternativer som kunne skjermet forbrukerne uten å skade kraftsystemet:

Støtte i form av et flatt kronebeløp til alle. Det kunne dekket store deler av strømregningen til folk i små leiligheter, mens folk med store villaer og hytter ville hatt incentiv til å spare. Alle ville tjent på å unngå de dyreste timene. Attraktive fastprisavtaler hvor staten kunne tatt en rolle ved å kjøpe store volum i markedet, som kunne videreselges til forbrukere til en fastsatt pris.

Forslag to foreslås av strømsalgselskapet Klarkraft, som skriver høringsinnspill med klarspråk.

De konkluderer med at «i stedet har Arbeiderpartiet lagt frem et skikkelig valgflesk».