– Det gjør Norge til det første landet som fullfører oppkjøpsprogrammet, skriver produsenten av kampflyene, Lockheed Martin, i en pressemelding.

Etter et års pause i leveransene sa Forsvarsmateriell i fjor høst at de ventet at Norge kom til å motta de siste tolv av bestillingen på 52 F-35-kampfly innen utgangen av mai.

Nå er flyene imidlertid på vei, bekrefter Lars Gjemble, pressevakt i Forsvarsdepartementet, overfor NTB. Han sier at de kommer tidligere enn ventet.

Alle flyene skulle egentlig leveres i løpet av 2024, men leveransen ble satt på pause i sommeren 2023. Dette skyldtes forsinkelser med en stor oppgradering.

– F-35 er verdens beste jagerfly, og jeg er veldig glad for at vi får det siste av de 52 jagerflyene fra Lockheed Martin som Norge har bestilt. Flyene sørger for at vi kan ivareta norsk suverenitet og opprettholde enda bedre kontroll over våre områder på land, til sjøs og i luften, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

De siste to F-35-kampflyene er på vei til Norge fra flyfabrikken i Texas, bekrefter Forsvarsdepartementet. Foto: Aijaz Rahi/AP/NTB

Norges F-35-flåte bidrar til å styrke den transatlantiske sikkerheten, sier visepresident og daglig leder for F-35-programmet i Lockheed Martin, Chauncey McIntosh.

– Vi er stolte over å videreføre vårt mer enn 50 år lange samarbeid med Norge, og sikre at det norske Luftforsvaret er rustet til å møte nye trusler og verne om sikkerheten til Norge og dets allierte i flere tiår framover, sier McIntosh.