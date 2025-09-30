Lockheed Martin inngår kontrakt på opptil 296 nye F-35-fly

Lockheed Martin, som har levert både kampflyene og transportflyene til Luftforsvaret, har sikret seg en ny kontrakt på leveranser at F-35-kampfly til både USA og flere andre land.

I en pressemelding oppgir selskapet at det har inngått en avtale med F-35 Joint Program Office (JPO) om produksjonspartiene 18 og 19 for F-35, noe som innebærer produksjon og leveranser av opptil 296 nye fly.

Flyene skal leveres til amerikanske våpengrener, internasjonale partnere og Foreign Military Sales-kunder.

Det er nå tolv land som har tatt i bruk F-35-fly, mens i alle fall åtte andre land skal ha bestilt fly. Totalt er det mer enn 1230 fly i tjeneste, hvorav 52 tilhører Luftforsvaret. Norge er blant de få landene som allerede har en komplett flåte med F-35-fly.