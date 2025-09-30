Abonner
Forsvar

Lockheed Martin inngår kontrakt på opptil 296 nye F-35-fly

Både USA og andre land har bestilt mange flere kampfly.

F-35-kampfly under montering hos Lockheed Martin i Fort Worth, Texas.
F-35-kampfly under montering hos Lockheed Martin i Fort Worth, Texas. Foto: Lockheed Martin Aeronautics
Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
30. sep. 2025 - 11:15

Lockheed Martin, som har levert både kampflyene og transportflyene til Luftforsvaret, har sikret seg en ny kontrakt på leveranser at F-35-kampfly til både USA og flere andre land. 

I en pressemelding oppgir selskapet at det har inngått en avtale med F-35 Joint Program Office (JPO) om produksjonspartiene 18 og 19 for F-35, noe som innebærer produksjon og leveranser av opptil 296 nye fly.

Flyene skal leveres til amerikanske våpengrener, internasjonale partnere og Foreign Military Sales-kunder. 

Det er nå tolv land som har tatt i bruk F-35-fly, mens i alle fall åtte andre land skal ha bestilt fly. Totalt er det mer enn 1230 fly i tjeneste, hvorav 52 tilhører Luftforsvaret. Norge er blant de få landene som allerede har en komplett flåte med F-35-fly. 

Det var et fly av denne typen, Lockheed Martin F-35C Lightning II, og fra samme skvadron, VFA-125 «Rough Raiders», som styrtet i California natt til torsdag norsk tid.
F-35ForsvarLockheed Martin
