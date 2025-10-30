De bygger datasentre: – Et suksesskriterium er fart

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

Datasentre er den nye tids fabrikker. Ikke minst ligger Norge geografisk godt plassert for utbygging av de kraft- og kjølekrevende installasjonene.

– Vi kunne brukt mer av strømmen vår til å skape industri, sier administrerende direktør Rolf Storøy i CTS Nordic.

I ukens episode av podkasten Teknisk sett forteller han og og operativ direktør Espen Ryan Halvorsen om hvordan de på få år har bygget en rekke datasentre i Norden.

– Et suksesskriterium er fart, sier Storøy.

I containere

Mye av bakgrunnen for suksessen ligger i standardisert design og muligheten for å prefabrikere standardmoduler.

– Det er viktig å komme tidlig inn hos kunden og vise hvordan vi standardiserer byggeprosessen. At vi har en egen fabrikk i Drammen som bygger «power pods» som containerløsninger med transformatorer, UPS og hovedfordeling, korter ned byggeprosessen betydelig, samtidig som det reduserer risiko på byggeplassen, forklarer Storøy.

Modulariteten og likhet i design gjør «byggeklossene» enkle å montere. Dermed reduseres også kostnadene sammenlignet med om hvert datasenter skulle hatt unikt design.

Varmt farvann

Betydelig generering av varme har alltid vært et tema i forbindelse med datasentre. Nordens relativt kalde klima er i så måte attraktivt for de store aktørene som har behov for å kjøle ned virksomheten.

CTS Nordic står ikke for installasjonen av de mange rack som monteres inne i de klargjorte byggene. Men utviklingen på brikkenivå har fått store følger for byggingen av sentrene og behovet for kjøling.

De feteste databrikkene, GPU-ene, har nå direkte væskekjøling. Dette i stor kontrast til tidligere, da det var tilstrekkelig med luftkjøling på racknivå.

Trenger arbeidskraft

Bygging av datasentre er for tiden regelrett «hot, hot, hot». Det har også ført til at bransjen trenger fagfolk både innen elektro, bygg og montører med forskjellig kompetanse.

Er du nysgjerrig på datasentre, hvordan de bygges og hvordan bransjen utvikler seg? Da er dette en nyttig episode for deg.