Datasentre – en voksende industri

Borgarting lagmannsrett erklærte nylig at datasentre ikke kan regnes som industri. Konklusjonen kom som følge av en eldgammel tolkning av industribegrepet: At datasentre ikke produserer fysiske produkter.

Kongen på haugen

Dommen bidro til skjerpet interesse, og at vi tok turen til Enebakk og besøkte det som må betegnes som «kongen på haugen» blant norske aktører innen datasentre.

Svein Atle Hagaseth har vært involvert i datasenterindustrien i et snaut tiår. Nå er han Global Chief Business Officer i konsernet med virksomhet i Norge, UK og Tyskland. De norske sentrene er på Rennesøy og Hamar, samt i Rjukan og Enebakk.

Avgjørende viktig

Forståelig nok verken kan eller skal en episode av podkasten Teknisk Sett nulle en enstemmig dom fra Borgarting lagmansrett. Vi tillater oss likevel å påpeke at installasjonen i Enebakk i hvert fall ser ut som industri.

Anlegget til Green Mountain i Enebakk ser ut som... ja, nettopp... et industrikompleks Foto: Jan M. Moberg

Om ikke aktiviteten som bedrives i de strengt bevoktede industriaktige byggene produserer fysiske produkter direkte, er mye av det som lagres og prosesseres inne i de store anleggene, avgjørende viktig i verdikjeden for både fremstilling og drift av også mange fysiske produkter og tjenester.

Fortsatt foregangsland

I denne episoden av podkasten Teknisk sett kan du høre Hagaseth forklare hvorfor Norge er så attraktiv for nettopp datasenteraktører. Og at det ikke utelukkende skyldes tilgang på fornybar elektrisitet, men at også god internasjonal fiberkapasitet er en avgjørende parameter.

– For å bli et digitalisert land er vi nødt til å ha datasentre, sier Hagaseth.

Praten går også om fremtidens behov for energi, muligheten for kjernekraft, sikkerhetsløsninger og eksempler på kunder i porteføljen.

Hagaseth ser også i den famøse krystallkula og viser til spådommer som tilsier at behovet for industriens kapasitet spås tredoblet bare i løpet av den korte tiden frem til 2030.

– Brukerne har godt av at vi har datasentre i Norge, mener han.

KI gir vekst

Ikke minst viktig for utviklingen er at datasentrene i stadig større grad nå også er sentre for bruk av kunstig intelligens. Det betyr at prosessering av data i fremtiden vil bli minst like viktig som lagring.

Og til de som måtte lure på det: Jo, Hagaseth svarer på spørsmålet om hvorvidt Himas' lukkede anlegg for oppdrett av ørret på Rjukan faktisk kommer til å få tilgang til spillvarme fra Green Mountains datasenter i nabolaget.