Dårligste salgstall på ti år

Maskingrossisternes Forening (MGF) melder om en ni prosent nedgang i nysalg av anleggsmaskiner i tredje kvartal 2025, til det laveste nivået på ti år.

Hittil i år er tilbakegangen på 15 prosent, og ifølge MGF er det ikke ventet at markedet vil stabilisere seg i 2025.

Etter tredje kvartal er det totalt i år solgt 89 gravemaskiner med nullutslipp (53 i samme periode i 2024). Det er en økning på 68 prosent, og en sterkere utvikling enn forventet for hele året.

Laveste nivå på ti år

MGF opplyser at i tredje kvartal endte nysalget av anleggsmaskiner på totalt 726 maskiner, mot 795 i samme kvartal i fjor.

Dette gir en tilbakegang på ni prosent, og er det laveste nivået i dette kvartalet på de siste ti årene.

Totalt er det etter tredje kvartal solgt 2310 nye maskiner i Norge, mot 2726 i samme periode i 2024.

Gravemaskiner på belter er den største undergruppen i statistikken for anleggsmaskiner, og her er tallene stabile. Nedgangen er på bare tre maskiner fra tredje kvartal i 2024 til samme periode i år.

MGF beskriver en salgsutvikling i 2025 som har vært svakere enn prognosene før starten av året.

– Det er ikke forventet at vi kommer til å nå 2024-nivå på året totalt, skriver foreningen i en melding.

– Våre medlemmer melder om fortsatt utfordrende tider, og at investeringsbeslutninger tar lang tid hos entreprenørene.

Totalt er det beregnet at 2,2 prosent av den norske flåten av anleggsmaskiner nå er nullutslippsmaskiner.