Danner ny organisasjon for fornybar energi

Bransjeorganisasjonene Norwea og Energi Norge skal slå seg sammen til en ny organisasjon, kalt Fornybar Norge.

– Fornybar energi byr på fantastiske muligheter for Norge. Fornybar Norges viktigste oppdrag blir å jobbe for at Norge griper disse mulighetene med begge hendene, sier daglig leder Åslaug Haga i Norwea i en pressemelding.

– Trenger mer fornybar energi

Fornybar Norge vil representere både vannkraftbransjen og vindkraftbransjen i en og samme organisasjon. I dag er de i praksis organisert i hver sin bransjeorganisasjon.

– Det er slutt på den tiden da vi diskuterte hvilke teknologier vi skulle satse på. Nå gjelder det å satse på alt som er fornybart, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Skal Norge nå sine klimaforpliktelser, trengs det mer fornybar energi, mener de to organisasjonene. For å få til det, vil de fusjonere til en mer slagkraftig organisasjon.

– Med det tempoet vi i dag har på utbyggingen av fornybar energi, glipper ikke bare klimamålene. Det samme gjelder også muligheten til å skape grønn vekst og styrke industriens konkurranseevne. Flere konsesjoner må raskt på plass, og vi trenger bidrag fra både vann, landvind, havvind og sol, sier Kroepelien.

Vil samarbeid med andre

Den nye organisasjonen skal ifølge Haga og Kroepelien samarbeide med andre organisasjoner innen fornybarfeltet og formaliserer dette gjennom egne avtaler. Dette gjelder i første omgang Distriktsenergi, Solenergiklyngen, Norsk Hydrogenforum, Småkraftforeninga og Norsk Fjernvarme. På sikt kan det også komme til flere organisasjoner.

Det er så langt satt sammen et styre. Det er ennå ikke bestemt hvem som skal lede organisasjonen.

Sammenslåingen av de to organisasjonene ble kjent etter at begge organisasjonene avholdt sine ekstraordinære årsmøter denne uka. Fusjonen ble enstemmig vedtatt. Fornybar Norge skal være operativ fra 1. januar 2023.