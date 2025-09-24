Abonner
Fornybar Norge nedbemanner 15 årsverk

En solid bit av Fornybar Norges 63 årsverk forsvinner når organisasjonen nedbemanner 15 av dem. 

Fornybar Norge-sjef Bård Vegar Solhjell.
Fornybar Norge-sjef Bård Vegar Solhjell. Foto: Mona Strande
NTB
24. sep. 2025 - 12:09

– Jeg vet at dette skaper usikkerhet i organisasjonen og kan være tøft for den enkelte. Vi skal gjøre vårt beste for å ta vare på alle gjennom prosessen, sier Fornybar Norge-sjef Bård Vegar Solhjell i en pressemelding, ifølge Europower og Energiwatch.

Ifølge han er oppdraget til organisasjonen nå å øke det politiske gjennomslaget og støtten til fornybar energi i samfunnet. Det må nå gjøres med færre ansatte.

En del av endringene er færre ledere, og nedbemanningen skal frigjøre ressurser til aktiviteter i tråd med ny strategi.

energifornybar norge
