– Dagslys er i ferd med å bli en luksusvare

Lyset styrer kroppens indre klokke. Når vi får dagslys gjennom øynene, sender hjernen signaler som holder døgnrytmen i balanse. Dagslys er viktig for synet vårt og for at kroppen skal danne vitamin D, som styrker skjelettet og immunforsvaret. Lite lys kan gi tretthet og nedstemthet.

Likevel er vi nå i ferd med å bygge oss inn i mørket, mener byggingeniør Tobias Kristiansen, som er doktorgradsstipendiat ved NMBU. Han undersøker hvordan strengere miljøkrav og økende fortetting gjør det vanskeligere å tilfredsstille krav til dagslys i bygninger.

– Den viktigste lyskilden vår er sola. Innendørs vil det si dagslyset som kommer inn gjennom vinduene, sier Kristiansen.

– Den ultimate lyskilden vår er jo sola, men den er vi i ferd med å ta vekk tilgangen til, sier Tobias Kristiansen. Foto: Johanne Høie Kolås/NMBU

Nordmenn tilbringer i gjennomsnitt 22 av døgnets timer innendørs. I tillegg har vi korte dager med lite dagslys hele vinterhalvåret. Da er vi avhengig av at lyset inne er godt nok.

– Det er nasjonale krav til dagslys i bygninger. Samtidig har det blitt stadig vanskeligere å sørge for at bygningene tilfredsstiller disse kravene, sier han.

Mindre dagslys enn før

Dagens byggestandarder prioriterer energieffektivitet og arealutnyttelse, ikke dagslys. Vi skal bygge høyere og tettere for å få plass til flere boliger i områder rundt knutepunkter eller i byene. Dermed får vi mindre dagslys, både innendørs og på utearealer. Før hadde vi bredere gater og lavere bygninger som ga rom for lyset. Med dagens smale passasjer mellom høye bygninger får dagslyset en lang vei ned til gateplan. Store balkonger stjeler enda mer lys.

Foto: Tore Wuttudal/Samfoto/NTB og August Dominus/Wikimedia Commons CC BY-SA 1.0

I tillegg fører krav til energieffektive boliger til tykkere vegger og vindusglass med solbelegg. For hvert lag med vindusglass filtreres deler av spekteret i dagslyset bort, særlig blått og infrarødt lys.

– Totalen gjør at vi får mørkere boliger med mindre dagslys, sier Kristiansen.

Evalueringer fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) viser at det i dag tillates å bygge boliger med vesentlig lavere dagslysnivå enn det som var intensjonen, særlig i tett bybebyggelse.

– I praksis kan dagslyskravet innendørs oppfylles med så lite som en gjennomsnittlig dagslysfaktor på 0,4 prosent med det vi kaller forenklet metode, sier Kristiansen.

Det vil si at rommet bare får 2 prosent av dagslyset ute – på en overskyet dag.

I 2021 ble også regelverket om direkte sollys på uteplassen fjernet.

– En barnehage i Oslo sentrum kan legges i første etasje mellom to høyblokker, hvor uteplassen ligger i skyggen hele dagen. Selv om barna er utendørs, får de ikke det direkte sollyset de trenger, sier Kristiansen.

Og det påvirker dem med lavest inntekt mest. De med lavest inntekt er minst fornøyd med dagslyset i boligene sine, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Dagslys er i ferd med å bli en luksusvare, sier Kristiansen.

– Den ultimate lyskilden vår er jo sola, men den er vi i ferd med å ta vekk tilgangen til. Vi fjerner den fra byggene, hjemmene, skolene, arbeidsplassene og uteplassene våre, sier han.

Slik påvirker lyset kroppen Menneskekroppen er tilpasset naturlig dagslys, som inneholder et bredt spekter av bølgelengder – fra blått til rødt – og som endrer seg gjennom dagen. Dette lyset er avgjørende for døgnrytmen vår. Om morgenen og formiddagen trenger vi mye blått lys for å våkne og bli mentalt skjerpet. Utover kvelden trenger kroppen derimot et varmere, rødere lys for å produsere søvnhormonet melatonin og bli søvnig. Moderne LED-belysning består ofte av et smalt, statisk og blådominert spekter. Det er energieffektivt og gir godt arbeidslys, men gir ikke den naturlige variasjonen kroppen er tilpasset. Moderne vindusglass filtrerer også bort deler av dagslysets spekter. Tidspunktet lyset treffer oss, og hvordan det varierer gjennom døgnet, er derfor like viktig som hvor mye lys vi får. Kilder: Store norske leksikon og Store medisinske leksikon Vis mer

Måler lyset i sanntid

Målet med Kristiansens doktorgrad er å lære mer om den spektrale sammensetningen av dagslys innendørs. Med spektral sammensetning mener vi hvordan lys fordeles etter bølgelengde, fra ultrafiolett til infrarødt.

For å måle kvaliteten på lyset, bruker Kristiansen et bittelite spektrometer. Verktøyet kan kobles til mobilen og måle spekteret på lyset ulike steder i rommet i sanntid. Slik kan han se hvordan lyset endrer seg i rommet, ved vinduet eller under taklampen – og om det er nok lys og riktig spekter i ulike deler av rommet.

Ved hjelp av en liten sensor kan Tobias Kristiansen måle lysspekteret i og rundt boliger. Foto: Johanne Høie Kolås/NMBU

Et sentralt spørsmål i Kristiansens forskning er om dagslys er enda viktigere her i nord, hvor vinterdagene er korte. Skiller Norden seg fra søreuropeiske land? Er det forskjell på lyset i Oslo og i Tromsø? Hvordan påvirkes lyset av lav sol, atmosfære, snø og moderne vindusglass?

– Lyset i nord er ofte veldig blått sammenlignet med lyset lenger sør. Spørsmålet er om vi trenger mer av dette blå lyset i løpet av de få dagslystimene vi har, og hva som skjer når vi blokkerer det i byggene våre, sier han.

Kristiansen er utdannet byggingeniør. Som konsulent har han gitt råd om dagslys i bygninger, som hvor store vinduene bør være, hvor de bør plasseres og hvordan lysinnfallet brer seg utover i rommet.

– Jeg vil vise hvordan man kan designe bygninger som gir oss best mulig lys for at vi kan opprettholde en sunn daglig biorytme, sier han.

Ikke laget for kroppen

I vinterhalvåret tilbringer vi enda mer tid innendørs, og kunstig belysning er avgjørende for oss. Samtidig har belysningen vår endret seg dramatisk på få tiår, med overgang fra glødelamper til energieffektive LED-lamper. Men ifølge Kristiansen har denne utviklingen også en bakside.

– LED er ekstremt energieffektivt fordi lyset består av et svært smalt spekter. Det er optimalisert for synet vårt, men ikke for biologien vår, sier han.

Dagslys består av et bredt spekter av lys og endrer seg naturlig gjennom dagen, fra blått til rødt. Blått lys stiller kroppens biologiske klokke, og den blå himmelen er den perfekte indikatoren. Kroppen trenger to til fire timer av dette lyset hver dag, fortrinnsvis fra morgenen av. Fravær av det samme blå lyset er viktig på kveldstid, slik at kroppen produserer nødvendig melatonin.

Modeller og sensorer testes i kontrollerte lysmiljøer for å forstå hvordan dagslys oppleves i bygninger. Foto: Johanne Høie Kolås/NMBU

Vi har behov for blått lys på dagtid og dempet, filtrert lys på kveldstid, akkurat som solas syklus med soloppgang og solnedgang.

LED-belysning gir derimot ofte et stabilt og blådominert lys, også på kveldstid. Det kan forstyrre kroppens døgnrytme og gjøre det vanskelig å sovne.

– Mange er omgitt av blått lys hele dagen, også rett før leggetid. Det gjelder ikke bare skjermer, men også belysning hjemme, sier Kristiansen.

– Sannsynligvis har du LED-belysning over speilet på badet, og da får du nærmest en dusj med blått lys mens du pusser tenner rett før du skal legge deg.

Han anbefaler å dempe belysningen så mye som tre timer før leggetid og gjerne bruke stearinlys.

– Nå kjøper folk melatonindråper for å få sove. Men det beste er jo det naturlige, sier han.

Han mener vi bør stille strengere krav til kvaliteten på lyset innendørs.

Lys som helseverktøy

Der Kristiansens forskning skal vise hva slags lysspekter vi bør ha, ser kollega Mari Gaasemyr Høvik på hvordan vi kan få til det innendørs med ny teknologi. Hun forsker på døgnrytmestyrt belysning og hvordan ulike typer lyseksponering påvirker pasienter på sykehus.

– Vi sammenligner rom med vanlig LED-belysning med rom med mer avanserte løsninger, der lysstyrke og fargetemperatur kan endres gjennom døgnet, forklarer hun.

– Kunstig lys må i større grad etterligne den naturlige variasjonen kroppen vår er tilpasset, sier Mari Gaasemyr Høvik. Foto: Tommy Normann/NMBU

Nyere teknologi gjør det mulig å lage LED-lamper med bølgelengder som er likere sammensetningen i naturlig dagslys. I tillegg kan vi automatisk regulere belysningen til å begrense eksponering om kvelden. Målet er ikke bare at pasientene skal se godt, men at lyset også skal støtte kroppens egne prosesser. For at det skal bli mest mulig realistisk, måler de lyset slik det treffer pasienten i sengen.

– Restitusjon er hardt arbeid for kroppen, og da bør ikke lyset jobbe imot, forklarer hun.

God søvn er avgjørende for restitusjon og rehabilitering, understreker Høvik. Derfor er timing og variasjon i lyset like viktig som selve lysmengden.

– Dagslys vil alltid være det beste. Men når vi ikke har tilgang til det, må kunstig lys i større grad etterligne den naturlige variasjonen kroppen vår er tilpasset, sier hun.

Dette er ekstra viktig i bygg der mennesker oppholder seg lenge og har begrenset tilgang til dagslys, som sykehus. Målet er å gi bedre kunnskapsgrunnlag for planlegging av sykehus, der lys både må støtte restitusjon hos pasienter og fungere som arbeidslys for ansatte.

Høvik peker på at kunstig belysning ofte vurderes ut fra pris og energieffektivitet, mens helseeffektene kommer i bakgrunnen. Mer avanserte, biologisk tilpassede lyssystemer finnes, men er foreløpig ikke standard.

– Vi har teknologien til å lage lys som er langt nærmere dagslys, både i spekter og dynamikk. Spørsmålet er om vi er villige til å prioritere det på samme måte som vi prioriterer energi og kostnader.

– Hvis bedre lys kan bidra til raskere restitusjon, må også det tas med i regnestykket, sier hun.

Forskningen deres peker mot det samme: Ingenting kan fullt ut erstatte naturlig dagslys, og vi bør ta det langt mer på alvor i måten vi bygger, designer og belyser omgivelsene våre på.

Slik får du riktig lys i løpet av døgnet Kom deg ut når det er lyst.

Demp belysningen inne på kveldstid, gjerne flere timer før du skal sove.

Unngå skjerm før leggetid, eller legg inn «nattmodus» på mobil og nettbrett.

Invester i LED-pærer med bredere spekter hvis du kan. Vis mer

