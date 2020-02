Corona-karantene i Kina kan gi solcelle-mangel i Europa

– Nå ser vi de første tegnene på usikkerhet i verdikjedene i Asia, og det er fare for at det blir for få paneler i andre kvartal i hele Europa, sier Andreas Thorsheim, adm. direktør i Otovo.

Han frykter både leveransestopp og at prisene vil stige fordi det blir kamp om de panelene som finnes.

– Potensielt kan vi få begge deler, noe som kan føre til forsinkede prosjekter og høye priser, sier Thorsheim.

Knapphet fra april

Han sier at de 200 montørbedriftene Otovo bruker har nok paneler på lager til prosjektene de skal montere i februar og mars.

– Men de færreste har veldig store lager, både fordi det er dyrt og fordi teknologien utvikler seg hele tiden, sier Thorsheim.

De forskjellige komponentene i panelene produseres gjerne i forskjellige fabrikker.

– Nå er det produksjonsstans på rammene rundt panelene, for de kommer ofte fra den provinsen hvor det er innført karantene. Kina er størst i verden på solceller, med veldig god margin. Ni av de ti største panelmerkene er kinesiske og blir produsert i Kina eller andre steder i Asia, sier Thorsheim.

Også investeringsbanken Roth Capital Partners har spådd at prisen på solcellemoduler vil øke i nær fremtid, på grunn av knapphet på wafere og modulglass.

Ifølge PV Magazine er det vanskelig å anslå hvor stor del av produksjonen i Kina som er rammet. De rammede regionene har kapasitet til å produsere 27 prosent av Kinas polysilisium, men analytiker Johannes Bernreuter tviler på at produksjonen er så høy. Dessuten har fabrikker andre steder i Kina mulighet til å kompensere ved å trappe opp sin produksjon.

90 prosent «made in China»

Ferien knyttet til kinesisk nyttår ble i år forlenget på grunn av viruset. I tillegg ble mange reisende satt i karantene da de kom hjem til Kina. Altså har mange kinesiske fabrikker ikke hatt full produksjon i årets første måneder. Også aktiviteten på veier og i havner påvirkes av coronaviruset.

Andreas Thorsheim, adm. direktør i solcelleselskapet Otovo. Foto: Otovo

Innkjøpssjef i australske Solar Juice, Rami Fedda, sier i en videomelding på Linkedin at han tror produksjonen i Kina vil være tilbake på normalnivå tidlig i mars. Men det er ikke nok til å opprettholde leveransene, og Fedda tror at lagrene i Australia vil gå tomme i midten av mars.

90 prosent av solcellene på australske hustak er «made in China», og Fedda oppfordrer derfor kundene til å se etter alternativer fra andre land, som REC, LG og QCells.

Kan også påvirke batteriproduksjonen

Ifølge PV Magazine ventes det også knapphet i batterimarkedet. Wood Mackenzie spår en dominoeffekt for storskala energilagring i både Australia, USA og Storbritannia.

Selskapet mener det nå er økt risiko for forsinkelser for batteriprosjekter i kraftnettet i Australia, som - før coronaviruset brøt ut - var spådd til å bli et av de største batterimarkedene i verden i 2020.

Wood Mackenzie har anslått at Australia og Kina tilsammen kommer til å installere rundt 1 GW storskala energlagring i år. På grunn av coronaviruset, kan dette anslaget nå komme til å endre seg, ifølge PV Magazine.

CO 2 -utslippene i Kina går ned

Coronaviruset har allerede rammet Kinas økonomi og dermed senket forbruket av kull og olje, ifølge NTB. I løpet av de siste to ukene ser det ut til å ha vært en nedgang i utslippene som minst tilsvarer 100 millioner tonn CO 2, ifølge en ny studie fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) i Finland.

Nedgangen er angivelig på hele 25 prosent, noe som tilsvarer nesten 6 prosent av de samlede globale utslippene i samme periode i fjor.