Færre trikkeavganger i Oslo fra i dag

Fra og med torsdag morgen vil det være færre avganger på samtlige trikker i Oslo. Årsaken er påfyll av feil sand.

Fra og med i dag blir det færre trikkeavganger på alle linjer i Oslo.
Foto: Mina Havnen-Olesen
NTB
28. aug. 2025 - 07:16

– Vi oppfordrer alle til å beregne litt ekstra tid til reisen og følge med på oppdatert ruteinformasjon i Ruter-appen eller på ruter.no, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter i en pressemelding.

Ifølge Ruter er de allerede i gang med arbeidet med å skifte til riktig sandtype. Selskapet sier de jobber på spreng for å få trikkene i normal drift så raskt som mulig.

Arbeidet varer til og med søndag 31. august, og det planlegges for normal trafikk fra mandag 1. september.

Alle trikkene i byen må på verksted etter bruk av feil type sand i bremsesystemet.
Alle trikkene i Oslo må på verksted etter tabbe 

