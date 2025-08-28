Færre trikkeavganger i Oslo fra i dag

– Vi oppfordrer alle til å beregne litt ekstra tid til reisen og følge med på oppdatert ruteinformasjon i Ruter-appen eller på ruter.no, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter i en pressemelding.

Ifølge Ruter er de allerede i gang med arbeidet med å skifte til riktig sandtype. Selskapet sier de jobber på spreng for å få trikkene i normal drift så raskt som mulig.

Arbeidet varer til og med søndag 31. august, og det planlegges for normal trafikk fra mandag 1. september.