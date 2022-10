CO2 trumfer alt – og det går ut over den grønne omstillingen

CO 2 -utslipp er et stort, viktig og komplisert tema både på den norske og internasjonale klimaagendaen, og det har blitt målestokken for effekten av alle initiativ i kampen mot global oppvarming.

Men et altfor ensporet fokus på CO 2 overskygger konsekvensene av andre, mindre kjente klimagasser som metan, PFC og SF6, som ofte er like eller mer skadelige enn CO 2 når det gjelder å begrense drivhuseffekten. Derfor er det på høy tid at vi ser mer nyansert på klimagasser dersom vi ønsker å oppnå klimanøytralitet.

Svært skadelig

Mitt håp er at diskusjonen om totalforbud mot SF6 i Norge og EU gjenopptas, skriver Jon Helsingeng, som er leder for energistyringsselskapet Eaton i Norden Foto: Privat

Når det gjelder industrigassen SF6, som finnes i brorparten av norske elektriske koblingsanlegg, har FNs klimapanel erklært den som den mest skadelige klimagassen noensinne. Gassen brukes for å kvele og slukke farlige lysbuer som kan oppstå i elektriske anlegg og har et oppvarmingspotensial som er 23.500 ganger høyere enn CO 2 .

SF6-gass er forbudt i alle andre sektorer enn energisektoren, og gassen har en levetid på flere tusen år i atmosfæren. Konsekvensene av utslipp strekker seg altså langt ut over vår egen, våre barns og barnebarns levetid.

Lite kunnskap

Paradoksalt nok mistenker jeg at det er få nordmenn som kjenner til SF6. Det finnes få studier om nordmenns kjennskap til gassen, men en studie Eaton gjennomførte i Danmark i slutten av 2021, viser at hele 70 prosent aldri hadde hørt om gassen før. Det er alarmerende.

Det er ting som tyder på at nettopp det lave informasjonsnivået er årsaken til at vi holder tilbake med å fase ut den klimaskadelige gassen eller gjennomføre et totalforbud. Den danske studien viste at når danskene først kjente til SF6 og gassens skadelige klimapåvirkning, mente over sju av ti at gassen bør forbys fullstendig. 45 prosent av danskene oppga at de faktisk var villige til å betale mer for strøm hvis den produseres i et SF6-fritt anlegg.