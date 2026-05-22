Citroën 2CV kommer tilbake – som elbil

På 1960- og 70-tallet trillet tusenvis av Citroën 2CVer på norske veier. 36 år etter at produksjonen stanset, gjeninnfører Citroën modellen – nå i elbilvariant.

– 2CV er tilbake! Citroën er tilbake. Tilbake til fremtiden, sier Citroën-sjef Xavier Chardon.

En versjon av bilen ventes å dukke opp på motorshowet i Paris i oktober. På torsdagens lansering fikk journalister se eksteriøret av den nygamle modellen. Det hvelvformede panseret og utskytende frontlyktene er fortsatt til stede. Noen justeringer må muligens gjøres for å tilpasse bilen til moderne standarder når kjøretøyet skal i produksjon.

– Det er et veldig viktig øyeblikk. I 1948 ga 2CV bevegelsesfrihet til millioner, og 80 år senere skal 2CV demokratisere elektrisk bevegelsesfrihet, sa Chardon.

Han lover at bilen skal produseres i Europa og prises til under 15.000 euro – drøyt 160.000 kroner.

Citroën 2CV var opprinnelig kun å finne i én farge – grå – men ble likevel svært populære på 1950- og 60-tallet. Det ble en ikonisk bil i hele Europa, og modellen spilte til og med en rolle i James Bond-filmen Kun for dine øyne i 1981. Produksjonen ble avsluttet i Portugal i 1990, da utslippskravene i Europa var blitt for strenge.