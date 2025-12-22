Canadisk gruveselskap vil kjøpe Rana Gruber for 2,9 milliarder

Canadiske Champion Iron vil legge inn bud på alle aksjene i Rana Gruber, opplyser det norske selskapet i en børsmelding søndag kveld.

– Champion Iron Ltd., en jernmalmprodusent med drift i Canada og en ledende aktør innen produksjon av høykvalitets jernmalm, har i dag inngått avtale med Rana Gruber om et betinget, frivillig bud på samtlige utestående aksjer i Rana Gruber, heter det i en pressemelding fra Rana Gruber søndag.

Champion Iron Ltd. er børsnotert i Australia og Toronto. Budet verdsetter Rana Gruber til omtrent 2,93 milliarder kroner – og har fått enstemmig støtte fra selskapets styre, samt flere av selskapets største aksjonærer, går det fram av meldingen.

– Rana Gruber har utviklet seg gjennom mange faser de siste 60 årene, sist med vår nylige ambisjon om å nå produksjon av high-grade jernmalmkonsentrat. Champion Irons bud bekrefter styrken i strategien vi har lagt og fremskrittene vi har gjort i produksjon og produktkvalitet over tid. Champion Iron er en av de mest vellykkede produsentene av høykvalitets jernmalm for stålindustrien, og vi deler den samme strategien, verdiene og kulturen. Jeg er sikker på at dette vil styrke selskapet vårt og sikre lokale jobber for fremtiden, sier Gunnar Moe, administrerende direktør i Rana Gruber, i meldingen.

Aksjonærene i Rana Gruber vil ifølge budet motta 79 kroner per aksje.

– Flere av selskapets største aksjonærer, i tillegg til samtlige i selskapets styre og ledelse som eier aksjer, har forhåndsakseptert budet. Totalt omfatter disse forhåndsakseptene omkring 51 prosent av selskapets aksjekapital, heter det i pressemeldingen.