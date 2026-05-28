Abonner
Bygg

Bystyret i Oslo sa ja til Norges høyeste hus

Oslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo S. Det høyeste av de to byggene blir med sine 120 meter Norges høyeste hus.

Det nye høyhuset på 120 meter kommer et stykke til venstre for Radisson Blu Plaza Hotel, slik området vises på dette bildet. Det kommer også et over 100 meter høyt kontorbygg på Oslo Spektrum-siden. Bildet er fra i fjor.
Det nye høyhuset på 120 meter kommer et stykke til venstre for Radisson Blu Plaza Hotel, slik området vises på dette bildet. Det kommer også et over 100 meter høyt kontorbygg på Oslo Spektrum-siden. Bildet er fra i fjor. Foto: Cornelius Poppe/NTB
NTB
28. mai 2026 - 07:21

Bygningen kan stå ferdig om tre-fire år, skriver Aftenposten. Prosjektet fikk grønt lys fra byrådet i hovedstaden i desember i fjor.

Et stort flertall i bystyret, alle partier utenom Rødt, SV og Frp, stemte onsdag for prosjektet, som har vært debattert i nærmere 20 år.

KLP Eiendoms planer omfatter to høyhus ved Oslo S – et kontorbygg på 120 meter og et hotell på 72 meter. Byggene kommer på toppen av den gamle Postens brevsentral.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Xometry
Produksjon i 2026: Trendene som former europeisk industri

Leder for byutviklingsutvalget, Haakon Riekeles (V), mener prosjektet er riktig.

– Et av Oslos verste byrom kommer til å bli mye finere og mer åpent, det er det viktigste for Venstre, sier han.

Fremskrittspartiet stemte mot forslaget. De mener det ene høyhuset burde vært slankere og rundere i formen.

Kontorbygget blir Norges høyeste hus. Til sammenligning er Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 109,7 meter. Det nye Nexans-tårnet i Halden er 155 meter høyt, men regnes ikke som hus.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier Bane Nor uttalte seg på grunnlag av feilaktig informasjon.
Les også:

Samferdselsministeren: Bane Nor baserte seg på uriktig informasjon

Bygg
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.