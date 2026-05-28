Bystyret i Oslo sa ja til Norges høyeste hus

Bygningen kan stå ferdig om tre-fire år, skriver Aftenposten. Prosjektet fikk grønt lys fra byrådet i hovedstaden i desember i fjor.

Et stort flertall i bystyret, alle partier utenom Rødt, SV og Frp, stemte onsdag for prosjektet, som har vært debattert i nærmere 20 år.

KLP Eiendoms planer omfatter to høyhus ved Oslo S – et kontorbygg på 120 meter og et hotell på 72 meter. Byggene kommer på toppen av den gamle Postens brevsentral.

Leder for byutviklingsutvalget, Haakon Riekeles (V), mener prosjektet er riktig.

– Et av Oslos verste byrom kommer til å bli mye finere og mer åpent, det er det viktigste for Venstre, sier han.

Fremskrittspartiet stemte mot forslaget. De mener det ene høyhuset burde vært slankere og rundere i formen.

Kontorbygget blir Norges høyeste hus. Til sammenligning er Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 109,7 meter. Det nye Nexans-tårnet i Halden er 155 meter høyt, men regnes ikke som hus.