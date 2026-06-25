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Elbil

BYD lanserer megawatt-ladere i Norge i år

Skal lade elbilen på fem minutter.

Omtrent som dette skal BYDs megawattladere se ut når de kommer til Norge, men sannsynligvis ikke med kinesisk tekst. De kan levere minst en, og opp til halvannen megawatt.
Omtrent som dette skal BYDs megawattladere se ut når de kommer til Norge, men sannsynligvis ikke med kinesisk tekst. De kan levere minst en, og opp til halvannen megawatt. Foto: BYD
Marius ValleMarius Valle– Journalist
25. juni 2026 - 10:00
BatterierElbilenergi
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