Budsjettlekkasje: Regjeringen vil flytte luftforsvarets skolesenter

Regjeringen setter av 9 millioner kroner på statsbudsjettet til flytting av luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes og 836 millioner kroner innen 2021.

Budsjettlekkasjen ble presentert da statsminister Erna Solberg (H) tirsdag besøkte 300 amerikanske soldater fra US Marine Corps som øver og trener i Norge med utgangspunkt i Værnes.

Samtidig utarbeider Forsvarsbygg en leirplan som skal stå ferdig i løpet av året. Det er første skritt i forberedelsene av flyttingen av luftforsvarets skolesenter.

Regner med politisk «uro»

– På statsbudsjettet for neste år setter vi av 9 millioner kroner som følger opp langtidssplanen for Forsvaret og flytting av skolesenteret for luftforsvaret. I perioden 2018 til 2021 er det planlagt å bruke 836 millioner kroner på prosjektet, sier Solberg.

– En slik omlegging skjer jo ikke uten at det blir noen politiske uroligheter. Men vi mener flyttingen er viktig også for å styrke samarbeidet og treningen med kampflybasen for F-35 på Ørlandet.

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) sier at langtidsplanen for Forsvaret ble feiret med kake på rådhuset og at han er «utrolig glad for» at langtidsplanen nå følges opp.