Britiske MI6 får sin første kvinnelige sjef

Blaise Metreweli skal lede etterretningsorganisasjonen MI6. Det er ikke oppgitt når bildet er tatt. Foto: Det britiske utenriksdepartementet/AP / NTB

Metreweli etterfølger Richard Moore, som går av etter fem år i sjefsstolen.

– Den historiske utnevnelsen av Blaise Metreweli kommer i en tid der ettretningstjenstenes arbeid er viktigere enn noensinne. Storbritannia står overfor trusler i et omfang som savner sidestykke i historien – enten det er spionskip som sendes til våre farvann eller hackere som bruker sofistikerte nettangrep til å forstyrre offentlige tjenester, heter det i en uttalelse fra kontoret til statsminister Keir Starmer.

Mens lederen er den eneste ansatte i MI6 som er offentlig kjent, er byråets trolig mest kjente agent av den fiktive sorten, nemlig James Bond. Og mens han har hatt kvinnelig sjef, gestaltet av Judi Dench, i flere filmer allerede, er det altså første gang den virkelige etterretningsorganisasjonen ledes av en kvinne. Hennes kodenavn er for øvrig C, ikke M, som i filmene.

Innenriksetterretningen MI5 fikk sin første kvinnelige sjef, Stella Rimington, allerede i 1992, og ble ledet av Eliza Manningham-Buller fra 2002 til 2007.

Metreweli har tidligere også jobbet i MI5, men kommer til toppjobben i MI6 fra stillingen som generaldirektør med kallenavn Q og ansvar for teknologi og innovasjon i samme organisasjon, heter det i uttalelsen fra Downing Street.

I et intervju hun gjorde med avisen the Telegraph i 2021, mens hun jobbet i MI5, trakk hun fra Russland og Kina som utfordringer for Storbritannia.

Det er fremdeles aktiviteter fra disse landene, i tillegg til Iran og Nord-Korea, som regnes som det som mest sannsynlig vil ta opp tiden hennes som MI6-sjef, skriver BBC.