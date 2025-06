Britisk fregatt har med norske sjømålmissiler til Stillehavet

Royal Navy, den britiske marinen, har nå utrustet tre av dens fregatter med land- og sjømålmissilet Naval Strike Missile (NSM), som produseres av Kongsberg Defence & Aerospace.

Dette bekreftet den britiske forsvarsministeren, Vernon Coaker, i et skriftlig svar på et spørsmål fra parlamentsmedlemmet Theodore Agnew i forrige uke, hvor Agnes spurte om hvilke skip – bortsett fra hangarskipene HMS Queen Elizabeth og HMS Prince of Wales som nå har slike missiler.

Uttalelsen har tidligere blitt omtalt av UK Defence Journal.

Elleve skip

Ifølge Coaker er Royal Navy i ferd med å utruste totalt elleve skip i jagerklassen Type 45 og fregattklassen Type 23 med NSM-missiler. Dette gjøres i samarbeid med norske myndigheter.

En fullskalamodell av Naval Strike Missile (NSM) utstilt hos Forsvarsmateriell. Foto: Thomas Bjørnflaten

Så langt er det fregattene HMS Somerset, HMS Portland og HMS Richmond som nå er ferdig utrustet med NSM. Den sistnevnte deltar for tiden i Operation Highmast, hvor skipet seiler Indo-Stillehavet sammen med blant annet den norske fregatten KNM Roald Amundsen i hangarskipsgruppen ledet av nevnte HMS Prince of Wales.

Det britiske forsvarsdepartementet la i forrige uke fram en strategisk forsvarsrevisjon (SDR – Strategic Defence Review). Forsvarsminister Coaker viser til denne når det gjelder den videre progresjonen for utrulling av NSM på skipene til Royal Navy.