Brannvesenet har slukket storbrannen i Krokstadelva

– Planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg, sier politiets innsatsleder Geir Bodahl til pressen i 9.30-tiden.

Politiet håper på å frigi de gjenstående boligene utenfor brannområdet i løpet av dagen, slik at berørte som fortsatt har hus, skal få muligheten til å komme hjem.

Over 110 hus har brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Brannen regnes som den verste i Norge på over 100 år. Slukkingsarbeidet ble avsluttet klokken 10 torsdag etter seks døgn.

– Brannen er slukket, og vi er ferdige med det brannmessige arbeidet, sier informasjonskonsulent Kristin Grydeland i Drammensregionens brannvesen til Drammens Tidende.

Kriminalteknikere startet onsdag undersøkelser på stedet med bistand fra Kripos. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent.

– Det er sjelden ett enkelt spor som gir svaret, sier tidligere brannetterforsker til TU.

Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken, og en mann har fått status som mistenkt. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med brannen.

Politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet.

Det er ingen meldte savnede etter brannen, men politiet jobber fortsatt med å få kontroll på hvem som befant seg i området da brannen brøt ut.