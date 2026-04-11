Artemis II-astronautene har landet i Stillehavet

Astronautene Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman og Jeremy Hansen har de ti siste dagene vært rundt månen – som de første på over 50 år.

Nå er de trygt tilbake på jorden.

Helikoptre og båter fra den amerikanske marinen var i nedslagsområdet for å hente ut astronautene, og etter halvannen time var alle fire overført til en redningsflåte ved siden av kapselen.

Mens astronautene fortsatt satt inne i Orion-kapselen, la president Donald Trump ut en hilsen på Truth Social.

– Gratulerer til det flotte og svært talentfulle mannskapet på Artemis II. Hele turen var spektakulær. Landingen var perfekt, og som president kunne jeg ikke vært stoltere. Jeg gleder meg til å møte der alle i Det hvite hus snart, skriver Trump.

Før Orion-kapselen (til høyre) gikk inn i jordens atmosfære, ble servicemodulen koblet fra. Foto: Nasa / AP / NTB

Glover beskrev hjemreisen som å «ri på en ildkule gjennom atmosfæren». Det er meldt at kapselen tidvis kunne nå hastigheter på opptil rundt 38.400 kilometer i timen på vei hjem, noe som utsetter astronautene for ekstreme fysiske påkjenninger.

Orion-kapselen kom inn i atmosfæren og ble bremset ned av fallskjermer før den landet i Stillehavet. Etter å ha blitt hentet opp i redningsflåten, skal de fraktes i helikoptre til et skip for medisinske undersøkelser.

Natt til mandag slo astronautene rekorden fra 1970 for den lengste avstanden et menneske har reist fra jorden. Den nye avstandsrekorden er på 406.772,9 kilometer fra jorden, ifølge Nasa.