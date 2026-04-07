Artemis II har rundet månen

Mandag kveld klokken 19.58 passerte Orion-kapselen punktet for Apollo-rekorden fra 1970.

Ved 1-tiden om natten norsk tid ble kontakten med kapselen brutt da den havnet i radioskygge bak månen – helt etter planen – før den dukket opp igjen etter en halvtimes tid. På bortsiden av månen satte de fire astronautene den nye avstandsrekorden på 406.772,9 kilometer fra Jorden, ifølge Nasa.

– Vi passerer den lengste avstanden mennesker noen gang har reist fra jorden. Vi gjør det for å hedre den ekstraordinære innsatsen og bragdene til våre forgjengere i romutforskning, sa en av astronautene.

– Vi vil fortsette reisen enda lenger ut i rommet før Moder Jord lykkes med å trekke oss tilbake til alt vi holder kjært.

Den gamle rekorden ble slått med rundt 6600 kilometer, men den canadiske astronauten Jeremy Hansen utfordret dagens generasjon og den neste til å sørge for at rekorden ikke blir stående lenge.

Astronautene ombord i Artemis: Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch og Victor Glover. Foto: Nasa / AP / NTB

De fire astronautene startet for øvrig rekorddagen med en hilsen fra en av de gamle rekordholderne.

– Velkommen til det gamle nabolaget mitt. Det er en historisk dag og jeg vet hvor mye dere har å gjøre, men ikke glem å nyte utsikten, sa Jim Lovell i en forhåndsinnspilt melding.

Lovell, som døde i fjor, ledet Apollo 13-ferden som satte den gamle avstandsrekorden da en eksplosjon i en oksygentank gjorde at de måtte gi opp planen om å lande på månen og heller går rundt den og komme seg tilbake til jorden. Han var også med på Apollo 8, som var den første ferden rundt månen i 1968.

Astronautene forteller at de har vært «klistret til vinduene» for å ta bilder.

Artemis II er del av en langsiktig plan om å vende tilbake til månen og etablere en permanent base, som kan bli utgangspunkt for videre romfart.

