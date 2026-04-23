Lokomotiv kom rett fra verksted – tok fyr

Et godslokomotiv som nettopp var hentet ut fra verksted, begynte å ryke umiddelbart etter avgang i Oslo torsdag. Hendelsen førte til at Hovedbanen ble stengt ved Bryn.

– Det er snakk om et løslok, altså et tog uten vogner, som nettopp var utlevert fra verkstedleverandøren. Det hadde vært inne til planlagt vedlikehold, sier Onrail-sjef Henning Aandal til TU.

Lokomotivet ble hentet ut fra verkstedet i Lodalen da røykutviklingen startet.

– Det skjedde umiddelbart etter at det ble tatt ut fra verksted, sier Aandal.

Lokfører sent til legevakten

Det er foreløpig uklart nøyaktig hvor røykutviklingen startet i lokomotivet.

Aandal forteller at det var inne til boggi bytte før det ble satt i drift igjen.

– Det er for tidlig å si hvor varmgangen startet, om det var i boggien eller et annet sted, sier han.

Lokføreren er sendt til legevakt for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk. Det er ikke meldt om andre personskader.

Ikke farlig gods

Tidligere torsdag opplyste politiet at det ikke var vogner koblet til toget, og at ingen personer var skadet. Oslo brann- og redningsetat rykket ut med flere ressurser, inkludert branntog, til området ved Fagerlia/Etterstad, nær Svartdalsparken.

Bane Nor bekreftet at det dreier seg om røykutvikling i et godstog, og at det ikke er farlig gods involvert.

Årsaken til hendelsen er ikke kjent. Hovedbanen ble stengt som følge av situasjonen, og det er foreløpig uklart hvor lenge stansen vil vare.