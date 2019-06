Brann i Bergen: Denne radioen har forårsaket minst 29 utrykninger siden 2016

I 2015 ble det klart at det norske selskapet TT Micros DAB-radioer solgt under merket Pinell var utstyrt med litiumionbatterier som kunne ta fyr.

TT Micro fortalte den gangen til Teknisk Ukeblad at de hadde fått tilbakemeldinger om to radioer som hadde tatt fyr, og 15 andre som hadde hatt sterk varmeutvikling.

Med dette som bakgrunn ble TT Micro nødt til å tilbakekalle titusenvis av radioer for bytte av batteri.

Men rubbel og bit kom ikke tilbake til produsenten. En av disse radioene sto lagret i en bod i et bygg ved Kalandsvannet utenfor Bergen, skriver Bergens Tidende. 30. desember begynte det å brenne.

– Brannårsaken er sannsynligvis svikt i batteriet til en DAB-radio av merket Pinell Go, sier Grunde Næss, politioverbetjent i Bergen sør til avisen.

Daglig leder i TT Micro, Ole Morten Skymoen, sier til BT at de så langt har fått melding om mer enn 120 tilfeller av radioer som har tatt fyr, men det skal ikke være meldt om personskader.

Minst 29 Pinell-utrykninger

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det vært flere utrykninger knyttet til Pinell-radioer.

Brannvesenets rapportering viser at 2018 var et toppår:

År Antall branner 2016 3 2017 8 2018 14 2019 4

Forurensning i cellene

Feilen i batteriet skyldes en forurensning i den kinesiske batteriprodusentens produkter. Svak kvaliteteskontroll skal være årsaken.

TT Micro har gått bredt ut til og informert kunder via pressen, og sendt ut brev og e-poster med hjelp fra forhandlere. Det var også mange oppslag i media da batteriproblemene ble kjent i 2015.

TT Micro hyret inn Grenland Energy for å analysere batteriene. De fant forskjellige problemer som både isolert og samlet kan gi risiko for overoppheting.

Etter en evaluering ble det besluttet at batteripakken, bestående av litiumplolymerceller, skulle byttes mot en pakke bestående av to 18650-litiumionceller. Dette er standardceller som kan minne om vanlige AA-celler i utforming, men som er en del større.

Dette er radioen med det brannfarlige batteriet. Bilde: TT Micro

Mange sikkerhetsmekanismer

Cellene i den nye batteripakken har flere sikkerhetsmekanismer som skal hindre varmeutvikling.

Den ene forhindrer overoppheting (isolerende metalloksid lag) og den andre bryter kretsen (PTC, Positive Temperature Coeffisient) om det skulle skje. Cellen har også en overtrykksventil som forhindrer eksplosjon om det skulle oppstå en feil.

En annen mekanisme vil også bryte kretsen ved trykkøkning (Current Interrupt Device). I tillegg til sikkerheten i cellen er de nye batteripakkene utstyrt med tre ulike sikkerhetsmekanisme i styringselektronikken.

De nye cellene ble levert av Panasonic, og produsert i Japan. Batteripakken ble bygget av det norske elektronikkselskapet Hans H. Schive.

Produsent slo seg konkurs

Markedsansvarlig og gründer, i TT Micro, Tom Vedvik, har ikke hørt om brannen i Bergen når vi tar kontakt med ham. Han forteller at det ikke er meldt om noen personskader i forbindelse med batteriproblemene, utover noen brannskadde fingre.

Tom Vedvik i TT Micro. Foto: Odd Richard Valmot

Batterihistorien har vært en stor belastning for bedriften, forteller han.

– Dette har kostet oss et tosifret millionbeløp. Det har tatt mye av kapitalen vår. Mange ville nok valgt å slå seg konkurs, men vi er her for å drive på sikt, og vi ser lys i enden av tunnelen nå, sier Vedvik.

Etter batteriskandalen var et faktum forsøkte TT Micro å saksøke produsenten i Kina. De kunne ikke saksøke batteriprodusenten, men måtte saksøke radioprodusenten. Denne slo seg konkurs.

Dermed måtte TT Micro dekke kostnadene selv.

Håper på å nå ut til resten av kundene

Vedvik forteller at de jobber kontinuerlig med å nå ut til kunder som har radioen med det gamle batteriet. SMS, e-post og brev sendes ut til kunder de tror har radioen, og de gir seg ikke før de får svar.

Han sier de tror det er rundt 4000 radioer i markedet fremdeles. Dette etter norgeshistoriens største tilbakekalling, med over 50.000 tilbakekalte produkter.

De satte nylig i gang en ny runde med forsøk på å nå ut til folk med radioen. Det sendes ut SMS, og et callsenter ringer kunder. De håper at dette skal sørge for at 1500 radioer byttes ut i denne omgang.

Han oppfordrer alle som har den aktuelle Pinell Go-radioen til å se etter klistremerke som indikerer at det er byttet batteri under radioen.

På produsentens nettside kan du finne ut om din radio er rammet, og hvordan du går frem for å få nytt batteri.