Boeing skal levere USAs neste presidentfly

President Donald Trump har inngått en uformell avtale om at Boeing skal levere også den neste generasjonen av fly til den amerikanske presidenten.

Ifølge Det hvite hus har Trump inngått en «fastprisavtale» om leveranse av de nye flyene, som på folkemunne omtales som Air Force One. Prisen blir 3,9 milliarder dollar, som tilsvarer drøyt 30 milliarder kroner etter dagens kurs.

Formelt er Air Force One kallesignalet til et fly med presidenten om bord, men i dagligtale brukes det om flyene som er spesialbygd for å frakte USAs leder rundt i landet og verden. I dag har presidenten to VC-25-fly til disposisjon. Flyet er den militære varianten av Boeings 747, også kjent som jumbojet.

Ville kansellere

I desember 2016, kort tid etter at han ble valgt, ville Trump kansellere ordren hos Boeing, fordi han mente kostnadene løp løpsk og kom til å bli på over 4 milliarder dollar. Det hvite hus sier nå at den opprinnelige avtalen ville ført til en pris på over 5 milliarder og at lange runder med reforhandlinger har spart skattebetalerne for over 1,4 milliarder.

Boeing sier i en pressemelding at selskapet er «stolt av å bygge neste generasjon Air Force One, og kunne gi amerikanske presidenter deres flygende hvite hus til en fordelaktig pris for skattebetalerne».