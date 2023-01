BMW er blant mange bilprodusenter som holder liv i håpet om et fremtidig faststoffbatteri til elbiler. De har en avtale med amerikanske Solid Power som forhåpentligvis vil munne ut i et batteri i fremtiden.

Nå planlegger de å etablere en protoypeproduksjonslinje for slike batterier ved sitt kompetansesenter utenfor München. Her skal de produsere celler før sommeren. Solid Power skal levere fullskala celler til testformål i løpet av året.

Målet er å vise frem et demonstrasjonskjøretøy innen 2025.

BMW og Solid Power har en avtale om felles utvikling av teknologien, som kort sagt skal gi batterier med høyere energitetthet og mulighet for raskere lading.

Skal du ha lengre rekkevidde, trenger du mer energi om bord i bilen. Større batteri betyr mer vekt, som gjør at det i praksis ikke er mulig bare å gjøre batteriet større for å gjøre rekkevidden lenger. Derfor er det en stor fordel at batteriene kan lagre mer energi per kilo.

Øker energitetthet

Batterier laget med celler som har elektrolytt som fast stoff i stedet for en væske, som er det vanlige i dag, har potensial til å øke energitettheten. Kort sagt kan faststoffceller opereres på høyere temperatur, tåle høyere spenning og er mindre utsatt for brann (ettersom den flytende elektrolytten man bruker i dag, er brannfarlig).

Det er likevel ikke så enkelt som bare å lage batteriene. Høy energitetthet gir ingen garanti for at de kan levere høy effekt. Det skyldes at det er vanskelig å lage et grensesnitt mellom katode, elektrolytt og anode som gjør det mulig å ta ut mye strøm på kort tid.

Et annet problem handler om produksjonsteknikk. Det er slett ikke sikkert at alle typer faststoffceller vil kunne produseres i eksisterende celleproduksjon. Helt nye produksjonsmetoder vil det ta tid å få på plass. Det kan kreve nye fabrikker, som igjen kan føre til at teknologien rulles sakte ut og forblir dyr i overskuelig fremtid.

Mange jobber med utvikling

Lengre rekkevidde eller biler med lettere batterier er likevel den hellige gral for mange bilprodusenter, som derfor satser penger på at dette blir en viktig del av fremtidens bil.

BMW er ikke alene om å investere i Solid Power. Ford er også en av investorene. Andre bilprodusenter jobber også med teknologien. Nissan etablerte i fjor prototypeproduksjon i Japan, med mål om dobbel energitetthet sammenlignet med dagens teknologi og en pris på 75 dollar per kilowattime innen 2028.

Toyota har snakket om det samme i flere år og skal angivelig ha kommet et stykke på vei. De har sagt de vil ta teknologien i bruk i biler fra 2025, men først i hybridbiler.

Volkswagen har investert store summer i amerikanske Quantumscape, med mål om å starte tysk produksjon av faststoffbatterier bygget på deres teknologi.

Også andre aktører jobber med slik teknologi, ikke minst batteriprodusenter. Norske Freyr har også tro på at de vil kunne produsere faststoffbatterier.

At mange jobber med dette, betyr likevel ikke at vi kan forvente å se massemarkedsbiler med faststoffbatteri med det første. Lederen av StoreDot, som utvikler slik teknologi, sa nylig at han tror alle faststoffbatterier fremdeles er minst ti år unna, skriver Inside EVs.

At BMW skal vise frem et demonstrasjonskjøretøy i 2025, betyr derfor neppe at et produkt er kommersielt tilgjengelig rundt de tider.