Bli med på innsiden av gigasimulatoren

Vi er i Ålesund og snakker med sjef for designavdelingen i Offshore Simulator Senter, Jørgen Drønnen. Han har stått bak flere simulatorer for offshore og skip, men også nå for smarte byer og broer. Den største simulatoren er bygget inn i en gigantisk kule 13,5 meter i diameter. Innsiden er belyst av 35 prosjektorer med 50 millioner piksler. I tillegg har de to mindre simulatorer på fire meter i diameter, og simulatorer for ROV-er og for dekkoperasjoner og lasthåndtering til opplæring.

Senteret har utviklet sin egen programvareplattform. Nå inviteres industrien til å bygge sine egne anvendelser på toppen av plattformen, slik at den blir mer tilgjengelig for alle slags selskaper. De er også aktive overfor studentmiljøer for å spre kunnskap om anvendelser og bruk.

Podcasten Teknisk Sett

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

