– Man må få mer og mer avfallsprodukter inn i denne verdikjeden, sier pprofessor Merete Tangstad ved NTNU.

I denne ukas episode av Teknisk Sett kan du høre henne fortelle om behovet for å bygge en helt ny industri som må etableres for å dekke metallproduserende industris behov for en mer miljøvennlig produksjonsprosess enn før.

Mangan og silisium trenger karbon

Konkret snakker vi om metall som er bundet til oksygen når det kommer inn i fabrikken som råstoff. Før råstoffet går til produksjon, må oksygenet fjernes, noe som skjer ved nettopp å «lokke det ut» med karbon. Karbon fungerer nærmest som en kjemisk magnet.

Nei, vi snakker ikke om produksjon av aluminium, men om produksjon av mangan og silisium. Viktige metaller å sikre produksjonen av i en verden som higer etter nye og ressurskrevende produkter og løsninger.

Grillkull

Konkret snakker vi om å lage en type grillkull. Dog med spesifikke egenskaper som passer til metallproduksjon. Blant annet må bitene være harde, og støv må elimineres.

For å kunne kalle det biokarbon, må kilden være biologisk. Det betyr tremateriale, plantemateriale eller annet organisk materiale eller avfall. I dag brukes det mye eukalyptus.

– Et prosjekt som foregår nå, er å bruke tang og tare. For tang og tare vokser like fort, og kanskje fortere, enn eukalyptus, forteller Tangstad. – Og det som vokser fort, det tar opp mye CO 2 .

Flere etableringer på gang

Som vi skjønner, haster det med å få produsert tilstrekkelig biokarbon til den høyst aktive metallindustrien, som anslås å trenge til sammen én million tonn i året.

Flere norske etableringer der derfor i gang. Selskaper som Vow Green Metals, Norsk Gjenvinning, Wai Environmental Solutions og Carbonor er alle i gang med produksjon eller pilotproduksjon.

Her kan du høre Tangstad fortelle mer om den nye industrien, som er både spennende og nødvendig for det grønne skiftet.