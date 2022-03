Bilskipet Felicity Ace har sunket

Det japanskeide bilskipet Felicity Ace skulle frakte i underkant av 4000 biler, deriblant over 1000 Porcher, fra Emden i Tyskland til Davisville i USA, men den 16. februar begynte skipet å brenne i Atlanterhavet.

Bergingsmannskaper fra nederlandske Smit Salvage dro ut med taubåtene ALP Guard og Dian Kingdom sammen med det større bergingsfartøyet V.B Hispanic for å slukke brannen og slepe skipet til land.

Tirsdag morgen ble det imidlertid klart at skipet hadde sunket, melder flere medier, deriblant New York Times.

Ifølge MOL ship management sank skipet omtrent 220 nautiske mil fra Azorene klokken 9 lokal tid. Skipet sank da de forsøkte å slepe skipet, ifølge Reuters, som beskriver at skipet begynte å ta inn vann og miste stabilitet som følge av strukturelle problemer skapt av brannen og røff sjø.

Startet på bildekk

Ifølge NTB startet brannen på et av bildekkene og spredte seg fra baug til akterenden. Deler av skipssiden begynte også å smelte som følge av de høye temperaturene.

I tillegg til de over 1000 Porchene var det også Audier, Bentleyer, Lamborghinier om bord. Et ukjent antall av bilene var elbiler.

Per Brinchmann, tidligere teknologi- og innovasjonsdirektør i Wilhelmsen, har tidligere sagt til TU at brann i bilskip lenge har vært et tema.

– Dette har vært et brennhett tema i bransjen i årevis. Brann om bord i et bilskip er kritisk, uansett hva slags biler og drivstoff de har. Det er uansett store mengder energi, enten det er bensin, diesel, hydrogen eller batterier, sa Per Brinchmann.

155 millioner dollar

Analyseselskapet Russel Group har beregnet de totale tapene ved Felicity Ace-brannen til 155 millioner dollar. Det inkluderer total tap av skipet, det vil si at det vil gå til opphugging.

Det samme har skjedd ved to andre ulykker med bilskip. Det ene var etter brann om bord på Höegh Xiamen i fjor. Golden Ray gikk rundt i 2019 ved Brunswick i USA, og alle bilene om bord og skipet ble erklært tapt.

Höegh Xiamen ble tatt til kai mens det brant om bord i de brukte bensinbilene som var om bord. Slukkearbeidet varte åtte dager. Brannårsaken var gnister fra et bilbatteri som ikke var koblet fra etter reglementet til operatøren Grimaldi.