Medlemsveksten er et tydelig signal, ifølge organisasjonens kommunikasjonssjef Gaute Grøtta Grav.

– Dette er et tydelig signal om at folk ønsker at naturen skal bevares og ikke bli rasert av vindmølleparker, sier han til Nationen.

Motvind Norge ble startet i 2019 og er en interesseorganisasjon som kjemper mot vindkraftutbygging.

Han tror medlemsveksten vil fortsette og peker på at nye prosjekter nære byområder er under planlegging.