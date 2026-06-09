Bellona unngår konkurs

Saken oppdateres.
Det ble klart på en pressekonferanse tirsdag.
For en uke siden ble det kjent at Bellona manglet 8 millioner kroner for å unngå en konkurs.
På pressekonferansen kunngjorde Bellona at de har fått inn til sammen 13 millioner kroner og dermed er sikret videre drift.
– Vi er utrolig takknemlig for støtten, uttalte styreleder i Bellona Frederic Hauge.
Miljøstiftelsen fikk inn 3 millioner kroner fra 4370 individuelle givere. I tillegg stilte næringslivet og andre støttespillere opp med 10 millioner kroner.
Bellona sier de fremdeles går et utfordrende halvår i møte og melder at de må kutte i kostnadene for å sikre driften videre.
– Vi skal fortsatt foreta noen bemanningsreduksjoner, sa Hauge.
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