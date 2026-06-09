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Bellona unngår konkurs

Miljøorganisasjonen Bellona har stått i en økonomisk krise og var i fare for å gå konkurs. Nå er de reddet.

Bellona-sjef Sveinung Rotevatn og styreleder Frederic Hauge kan puste lettet ut.
Bellona-sjef Sveinung Rotevatn og styreleder Frederic Hauge kan puste lettet ut. Arash A. Nejad
NTB
9. juni 2026 - 10:03

Saken oppdateres. 

Det ble klart på en pressekonferanse tirsdag.

For en uke siden ble det kjent at Bellona manglet 8 millioner kroner for å unngå en konkurs.

På pressekonferansen kunngjorde Bellona at de har fått inn til sammen 13 millioner kroner og dermed er sikret videre drift.

– Vi er utrolig takknemlig for støtten, uttalte styreleder i Bellona Frederic Hauge.

Miljøstiftelsen fikk inn 3 millioner kroner fra 4370 individuelle givere. I tillegg stilte næringslivet og andre støttespillere opp med 10 millioner kroner.

Bellona sier de fremdeles går et utfordrende halvår i møte og melder at de må kutte i kostnadene for å sikre driften videre.

– Vi skal fortsatt foreta noen bemanningsreduksjoner, sa Hauge.

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