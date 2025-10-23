Bedre omsetning enn ventet – men Teslas resultat faller

I andre kvartal var omsetningen på 22,5 milliarder dollar, det tilsvarer ca. 225 milliarder norske kroner. Inntektene selskapet rapporterte onsdag, var også noe bedre enn analytikernes anslag, som lå på 26,37 milliarder dollar.

Resultatet for tredje kvartal endte på 1,4 milliarder doller, ned fra 2,2 milliarder kvartalet før. Det er svakere enn ventet. Resultatet faller for tredje kvartal på rad.

Det var ventet et solid resultat for Tesla i USA i tredje kvartal fordi et skattefradrag for kjøp av elektriske biler er i ferd med å fjernes. Mange kjøpere har kjøpt ny bil for få fradraget på 7500 dollar.

På grunn av bortfallet av skattefradraget, aldrende modeller og sterkere konkurranse regner analytikere med et fall i Teslas salg på 8,5 prosent for året sett under ett.