Båtulykken i Sverige: Fritidsbåt ble «nærmest overkjørt» bakfra

Påtaleansvarlig James von Reis deler politiets foreløpige vurdering av hendelsesforløpet i en pressemelding søndag.

Ifølge ham hadde begge fartøy samme kjøreretning i lengre tid før ulykken skjedde ved Tjörn tirsdag 28. juli. Fritidsbåten kjørte imidlertid langt langsommere enn Misje Verde.

– Etterforskningen har vist at den overbygde fritidsmotorbåten på 7–8 meter, som forliste i sjøulykken, ble påkjørt – nærmest overkjørt – av det norske lasteskipet Misje Verde, heter det i meldingen.

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Sugd inn

Fritidsbåten ble sugd inn under lasteskipet og ble umiddelbart fylt med vann. Den sank til bunnen på 20 meters dyp mellom øyene Katten og Lövön i Kungälv kommune.

Om bord i fritidsbåten var et par i 40-årene og de to barna deres.

Far og sønn greide å ta seg ut av båten og svømme mot overflaten. De ble reddet opp av vannet gjennom det som beskrives som snarrådig innsats fra båtfolk som hadde ankret på øya Katten for natten. De pådro seg alvorlige skader, men skal være i stabil tilstand.

Mor og datter i familien ble funnet døde av dykkere på havets bunn torsdag. Den ene var i den nedsunkne fritidsbåten, mens den andre var et stykke unna.

Fare for unndragelse

Kapteinen på det norske skipet ble søndag varetektsfengslet.

Han er mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Mannen har vært pågrepet siden torsdag kveld.

– Grunnlaget for varetektsfengslingen er fare for unndragelse og risiko for å vanskeliggjøre etterforskningen, skriver påtalemyndigheten i pressemeldingen.

Utenlandsk statsborger

Båtkapteinen har russisk statsborgerskap, har administrerende direktør Roald Misje i Misje Rederi tidligere opplyst til NTB.

Mannens forsvarer er på grunn av dette ikke overrasket over at klienten blir fengslet.

– Mannen er utenlandsk statsborger, han har ikke bosted i Sverige og arbeider for et utenlandsk rederi. Da er det ikke overraskende at retten mener det foreligger en risiko for at han kan unndra seg. Det er tilstrekkelig at det finnes en slik risiko, sier forsvarsadvokat Taavi Tuula til svenske TV4.

Mannen nekter straffskyld.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på hvilke omstendigheter som ligger til grunn for dette, for da vil jeg komme inn på taushetsbelagt materiale fra etterforskningen, sier Tuula.

Mor og datter døde

Kapteinen skal, ifølge skipsrederen, ha stått på broen og styrt det norske lasteskipet sammen med en svensk los da kollisjonen skjedde den 28. juli.

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– Ingen om bord merket noe som helst. Ingen hørte noen ting, har Misje tidligere sagt til NTB.

Han uttrykte stor undring og fortvilelse over det som har skjedd.

– Han er en stødig og god kaptein som har vært hos oss i mange år. Vi er veldig forundret over hva som har skjedd, sa Misje.

Politiet i Sverige tok først beslag i skipet etter ulykken, men fredag fikk skipet forlate Sverige igjen. Mannskapet på sju personer ble avhørt og har forklart at de ikke merket noen kollisjon.