Equinor med sterkeste resultat på over tre år

I samme kvartal i fjor var Equinors justerte driftsresultat på 6,53 milliarder dollar.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA, peker på høy produksjon og høyere priser som drivere for det høye resultatet.

– Høy produksjon og høyere priser ga sterk kontantstrøm og gode finansielle resultater i andre kvartal, sier han i en børsmelding.

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– Det nest beste andrekvartalet vi har hatt noensinne, utdyper Opedal på kvartalspresentasjonen på Fornebu.

Overgår forventningene

Resultatet overgår de høye forventningene analytikerne har hatt på forhånd.

Justert resultat før skatt var ventet å bli 11,37 milliarder dollar, som ville vært Equinors sterkeste resultat på tre år, skriver E24.

– Andre kvartal har også igjen vist hvor viktig det er med trygge og stabile energileveranser i en volatil verden, uttalte Opedal.

Høy produksjon

Equinors produksjon var høy med samlet produksjon på 2,165 millioner fat oljekvivalenter per dag i andre kvartal.

Dette er en økning på 3 prosent fra samme kvartal i fjor, skriver selskapet.

Resultatet ble i hovedsak påvirket av høyere væskepriser globalt og høyere gasspriser i Europa, delvis motvirket av lavere gasspriser i USA.