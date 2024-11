I årsberetningen skriver styret at «det er knyttet vesentlig usikkerhet til fortsatt drift», ifølge Stavanger Aftenblad. Selskapet skriver også at det er risiko for brudd med lånebetingelsene sine i 2024.

Årsresultatet for 2023 endte på minus 87 millioner kroner, mot minus 100 millioner kroner i 2022.

– Resultatet er preget av at selskapet var i en utviklings- og tidlig kommersialiseringsfase uten inntekter. Selskapets første kommersielle produkt ble lansert høsten 2023, etter sju års utvikling, sier Bjarte Magnussen, økonomidirektør i Beyonder.

Beyonder holder til på Forus mellom Stavanger og Sandnes, men produserer batteriene sine i Kina.

Selskapet har regnskapsført over 14,5 millioner i offentlig støtte fra EU og norske støtteordninger.

Ifølge økonomidirektøren var den offentlige støtten til Beyonder på om lag 40 millioner i 2022.