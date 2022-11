Batterier trenger ikke lagre strøm

Norske Kyoto Group har utviklet teknologi for å lagre varme. Skikkelig varme som kan være over 500 grader. Behovet for varme er veldig stort i industrien i mange land. Mange bruker fornybar strøm fra sol og vind om dagen, men må ty til naturgass om natten. Etter hvert som fornybarandelen av strømforsyningen bygges ut, kan det rett og slett bli for mye av den om dagen.

Det er markedet Kyoto Group adresserer. De bruker billig strøm til å varme opp en spesiell saltblanding, og så kan de levere varme til dampproduksjon om natten. Teknologien kommer fra det som kalles konsentrert solkraft, som bruker sol direkte til å varme opp salt og gjenvinne den som strøm med en dampsyklus.

Det er svært mye billigere å lagre energi som varme enn som strøm når man likevel skal bruke den til varme. Markedet er rett og slett gigantisk. Det trenges 24.000 TWh årlig i varme opptil 1000 grader. I det temperatursegmentet Kyoto Group jobber med er markedet 11.000 TWh/år. De skal produsere termiske batterier fra 8 til 96 MWh.

I Norge har vi et veldig effektivt batteri i form av vannkraftmagasinene, men også vi har 9 TWh overskuddsvarme som det kan være lønnsomt å bruke mer effektivt gjennom lagring.

Likevel er det de store industrinasjonene med mye fornybar strøm og stort varmebehov, som Spania, Tyskland og Storbritannia, som er viktigst. Det første fullskala batteriet er nå under bygging i Danmark.

Dette og mer snakker vi om med administrerende direktør Camilla Nilsson i Kyoto Group i dagens podkast.

