Bane Nor: Slik oppsto Follobane-problemene

På Bane Nors pressekonferanse mandag fortalte utbyggingsdirektør Stine Undrum hvordan de mener problemene på Follobanen utviklet seg.

Slik mener de det har skjedd:

1. Drypp av forurenset vann ned på en isolator. Dette fører til en lysbue og overslag.

2. Vernet kobler seg ut og automatisk inn igjen.

3. Drypp fortsetter og gjentar seg et antall ganger. Det gjør at punkt 1 og 2 gjentar seg.

4. Så fører design og kvalitetsavvik i utførelse til varmgang. Årsaker var kvalitetsavvik i utførelse av kabelskjøter, samt kvalitetsavvik i utførelse av endeavslutninger på høyspentkabler, i sammenheng med jordingskonseptet med jording av skjerm i begge ender.

5. Arbeidshypotesen er at et annet design kombinert med kvalitet i utførelse hadde håndtert hendelse 1 og 2 uten de store hendelsene 19. 23. desember. Vernet har brukt lenger tid på å koble seg ut enn tidligere antatt.

– Dette er en teori vi har fulgt hele veien. Den skadede isolatoren var en hendelse som medførte en rekke andre hendelser gitt situasjonen vi hadde i anlegget. Den trenger vi å få skiftet ut. Også har vi designet et nytt jordingskonsept, forteller sier Undrum.

– Var tilstrekkelig tett

Tidligere har Bane Nor overfor TU identifisert skjøtene og endeavslutningene som hovedproblemet på banen. Undrum sa da til TU at disse ikke var utført i henhold til spesifikasjonene. TU spurte da Undrum om isolator-overslagene var utløsende for det videre forløpet, men Undrum ville ikke da kommentere det.

– Vann har vært et gjennomgående problem i tunnelen. Var tunnelen tettet godt nok? spør TU.

– Vann har vært et problem. Tunnelen ble overlevert fra AGJV i oktober. Da var den i henhold til våre krav tilstrekkelig tett, svarer Undrum.

Nå bekrefter de altså at dette var en utløsende hendelse.