Bane Nor har rettet pengekrav mot entreprenør etter feil på Follobanen

Det bekrefter Bane Nor overfor NTB tirsdag kveld.

– Vi har sendt brev til AGJV hvor vi varsler om at vi kommer med et formelt krav, skriver kommunikasjonsrådgiver Hilde Marie Braaten i Bane Nor i en epost.

Tidligere tirsdag varslet administrerende direktør Gorm Frimannslund at det blir en garantisak overfor spanske AGJV.

– Vi har selvfølgelig en garanti på leveransen fra entreprenøren, sier Frimannslund til NTB.

Underdimensjonert

– Dere mener de har gjort feilen?

– Vi mener at så lenge noe er bevist underdimensjonert, og at systemet ikke virker slik det skulle ha virket, så ligger det på entreprenøren innenfor en totalentreprise, sier han.

Han sier at Bane Nor holder selskapet AGJV ansvarlige for feilen, siden de har vært hovedentreprenør og deres kontraktpartner på Follobanen.

– Det er AGJV som er vår hovedentreprenør, og så har de underleverandører, og deriblant er Cowi ett av dem. De har stått for prosjekteringen av den delen hvor problemene har oppstått.

Samfunnskostnad

Foreløpig vet Bane Nor ikke hvor mye problemene har kostet, eller hvor mye det vil koste å utbedre dem.

– Jeg vet ikke hva totalkostnaden kommer til å bli. Den store kostnaden er jo på samfunnet, det vil si passasjerer som ikke kommer seg til jobben og lignende. Det er egentlig den store kostnaden samfunnet, sier Frimannslund.

NTB har vært i kontakt med Cowi, som foreløpig ikke har kommentert saken. NTB har ikke lykkes med å komme i kontakt med AGJV.