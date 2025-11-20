Avinor vil gjøre luftrommet tryggere – med ny app

Bjørvika, Oslo: Bruken av droner i luftrommet har fått mye oppmerksomhet de siste månedene. Ikke minst antatt bruk av droner i nærheten av norske flyplasser. Observasjoner og antatt aktivitet har skapt et stort engasjement og driftsforstyrrelser – i tillegg til uvisshet om sikkerhetsrisikoen forbundet med observasjonene.

8. desember lanserer Avinor en ny app til bruk for alle som skal fly droner i norsk luftrom. Den skal gjøre det lettere og mer oversiktlig å forebygge ulovlig dronebruk og kartlegge lovlig aktivitet.

– Dagens situasjon er at droner er på fremmarsj. Flere og flere benytter seg av droner, både på hobbybasis og i sitt virke. Vi ser en jevn vekst rundt våre lufthavner og generelt i samfunnet, sier Avinors Nikola Tufekcic.

Han har ledet arbeidet med den nye appen, som har fått navnet Avidrone. Tufekcic leder til daglig området for ubehammet luftfart, UTM og C-UAS, i Avinor.

I ukens podkast snakker vi med ham om arbeidet med den nye appen og om hvordan luftfarten er i endring.

Bytter ut appen

Avinor avslutter med dette sin eksisterende app for registrering av droneflyving, Ninox Drone, som de har brukt siden 2020.

Fornyelsen skjer ikke minst på bakgrunn av at dagens trafikkstyringssystem for droner ikke vil etterleve nye krav og reguleringer. Arbeidet med den nye appen og systemet ble startet i fjor høst, og lanseringen av den nye appen vil altså skje allerede i starten av adventstiden.

Hele landet

Avinor uttrykker et ønske om å jobbe for å være en tilrettelegger for bruk av droner i norsk luftrom. Hovedfokus har til nå, ikke overraskende, vært dronebruk i nærheten av flyplasser. Med den nye appen legger de opp til å utvide muligheten for å registrere dronebruk i hele det norske luftrommet, inkludert alle Avinors 43 lufthavner.

Ikke minst har det blitt lagt vekt på å gjøre den nye appen enklere og mer brukervennlig enn dagens app. I tillegg er det lagt vekt på at appen i større grad enn tidligere imøtekommer behovene til droneoperatørene.

Blant nyvinningene i den nye appen er tilgang på flere kartlag og bedre oversikt over luftrom og restriksjoner. Og ikke minst hvem som har myndighet i de ulike delene av luftrommet.

– Det startet med å gi våre folk i tårnet et verktøy, sier Tufekcic.

Men de legger opp til at alle som flyr drone, skal bruke den.

– Det handler om sikkerhet i luftrommet.

Ikke auto-overgang

I forbindelse med overgang fra gammel til ny app er det viktig å påpeke at Avinor ikke har mulighet for å flytte eksisterende brukere fra den gamle appen til den nye.

Det betyr at også eksisterende brukere av dagens app må registrere seg på nytt i den nye appen. Avinor har også et mål om at gjeldende regler skal bli enklere å identifisere og forstå i den nye appen. Muligheten til å søke om flyvetillatelser nær lufthavner videreføres – og flere lufthavner vil etterhvert bli innlemmet i systemet.

– Det er viktig for oss å få dette på plass. Så vet vi at det er mange behov, store behov, og vi kommer ikke nødvendigvis til å klare å dekke alle med en gang. Men det handler om å komme med en brukbar løsning vi kan bygge videre på i årene som kommer, sier Tufekcic.

