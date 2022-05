Avduker to nye elbiler og en flyvende drone til persontrafikk

Den kinesiske bilprodusenten XPeng Motors, et selskap som ble etablert så sent som i 2014, er fast bestemt på å kare til seg så mye av det norske elbilmarkedet som mulig. De kom til Norge i 2020 via importører. Året etter ble de etablert som eget selskap, og nå selger de bilder direkte til kunder, men også via forhandlere som Motor Forum. På de to årene her på berget har de solgt rundt 1000 biler.

I dag har de avduket sine nye modeller. Den ene er en ny, forbedret utgave av innstegsmodellen G3, som mange nordmenn har kjøpt. Den nye har vokst 45 mm i lengden og kan by på mer plass inni. Den har fått den lange lyslisten i front som skal være familiefjeset til XPeng. Håndtakene er skjult i beste Tesla-stil for å redusere luftmotstanden.

Det er ingen tvil om at Tesla har stått modell når man titter inni både G3i og nye P5, som også får premiere. XPeng har en stående 15-tommers skjerm og stemmestyring som aktiveres med «Hey». Selskapet presenterer seg som like mye et IT-selskap som en bilprodusent – med programvare som oppgraderes jevnlig over nettet.

De to skjermene gir god oversikt for føreren i P5. Plassen i baksetet er overraskende god selv om forsetene er kjørt helt tilbake. Foto: Odd Richard Valmot

I likhet med Tesla og mange andre produsenter satser de hardt på intelligent førerassistanse. Men i motsetning til Tesla, som insisterer på at optiske kameraer og ultralydsensorer er alt du trenger, er disse bilene også utstyrt med radarer. De tilbyr også en avansert parkeringsassistent som gjør at bilene kan parkere i luker langs kjørebanen og vertikalt på den.

SUV

G3i har potensial til å bli en rimelig elbil med mye utstyr, med batterier på 55, 57 og 66 kWh, men så var det dette med lading, da. En Chademo-lader på 50 kW var fint den gangen Nissan Leaf ble lansert for ti år siden. Men ikke i dag. Det eneste gode med det er at det er lettere å finne ledige ladere når det er kø på de andre.

XPeng G3 kommer i en ny og litt større G3i-utgave Foto: Odd Richard Valmot

Mens G3i er en SUV, er P5 en sedan. Den har et 66 kWh batteri og mye av den samme utrustningen som G3i. Selskapet hevder at det er 26 ulike oppbevaringsrom i bilen, så det er nok ikke vanskelig å å plass til hansker og solbriller.

P5 er den nye, rimelige sedanutgaven til XPeng. Foto: Odd Richard Valmot

P5 har fått en CCS-port til hurtiglading, men bare med 70 kW kapasitet. Til gjengjeld har bilen uttak for 230 volt vekselstrøm, så her er det bare å koble til strykejernet.

Begge de nye bilene har en stor, stående skjerm på litt over 15 tommer mellom fører og passasjer, men har også en skjerm på rundt 12 tommer foran rattet. Det er noe vi gjerne skulle sett på Tesla også, men de har forbeholdt det for nye S og X.

Til værs

XPeng har ikke tenkt å holde seg på jorden. De har også utviklet en droneaktig farkost, et såkalt eVTOL multicopter, som kan fly to voksne i 30 minutter. De åtte motorene med hver sin propell kan tilby høy sikkerhet. Skulle én feile, er det syv igjen. Og for sikkerhets skyld finnes det en fallskjerm.

Voyager X2, som den heter, kan fly i 130 km/t, og da kommer man litt over seks mil. Så dette er nok mer morsomt enn nyttig selv om det er en fristende måte å slå rushtrafikken på. Det forutsetter at man kan lande både hjemme og på jobben og at det blir mulig å ta sertifikat for den.

Voyager X2 har plass til to voksen og kan fly i 30 minutter Foto: Odd Richard Valmot

De som har tenkt å spandere mellom én og to millioner på en slik for å dra på hytta, bør nok vente på mer energirike batterier. Og de kommer.