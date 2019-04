Autonom drone flyr fort og høyt, og løfter tungt

Ifølge produsenten får transportdronen deres en mer avansert autonomi enn alle andre tilsvarende konkurrenter. Rhaegal har en toppfart på 333 km/t, skal kunne løfte 450 kilo og fly i 6700 meters høyde.

For tiden gjennomfører Sabrewing vindtunneltester av Rhaegal i en skala på 1:8. Transportdronen fra den kaliforniske oppstartsbedriften kommer til å ha et vingespenn på ni meter og en litt kortere lengde. Farkosten skal kunne ta av vertikalt med en last på 360 kg, men dersom det finnes adgang til en 90 meter lang startbane, kan den ta med seg ytterligere 90 kg.

Generatoren som driver de fire elmotorene, får kraften sin fra en turboakselmotor fra Rolls Royce, og topphastigheten beregnes til å bli på 333 km/t. Dronen skal kunne takle å fly i 6700 meters høyde, men det mest imponerende sies å være autonomien – i hvert fall om du spør produsenten. Rhaegal skal kunne identifisere og unnvike hindringer på en måte som ingen andre VTOL-droner klarer i dag. VTOL står for Vertikal Take-Off og Landing.

– Dronen vår er den første som sammenstiller sensorer på denne måten. FAA (de amerikanske luftfartsmyndighetene, red. anm.) hadde ikke sett en løsning som denne før, sier Ed De Reyes hos Sabrewing til IEEE Spectrum.

USAs forsvar en forventet kunde

I tillegg til et kamera vil Rhaegal være utstyrt med lidar som har en rekkevidde på 350 meter, radar, samt navigasjon via ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast. Dette er en overvåkningsteknikk hvor posisjonen til et fly bestemmes med satellittnavigering, og som periodisk sender ut signaler, noe som gjør det mulig med sporing.)

– Til og med militæret gjør bare dette på en ganske primitiv måte, for eksempel med et kamerasystem. Vårt system må gi farkosten informasjon slik at den autonomt kan unngå hindringer, sier han.

Han forteller at USAs militære forventes å bli en av de første kundene, dels for å transportere materiell til frontavsnitt, men også for å frakte ut sårede soldater når risikonivået er for høyt for andre typer syketransporter.

For de kommende testene av Rhaegal, har Sabrewing valgt Alaskas langstrakte øygruppe Aleutene som avgrenser den sørlige delen av Beringhavet. Men siden den har en totalvekt på opptil 1360 kilo, krever FAA at dronen til å begynne med fjernstyres av en operatør.

Blant de autonome konkurrentene finnes for eksempel amerikanske Natilus, som løfter tungt, men lander på vann. Dette gjelder også for Kinas ombygde sjøfly Feihong-98 som er basert på flyet Yun 5B.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.