Audi tilbakekaller 127.000 dieselbiler - rammer også norske eiere

Audis dieselbiler med Euro 6-motor benytter programvare som begrenser utslipp av avgasser under testing. Dette ifølge det føderale tyske biltilsynet KBA, skriver Reuters.

De har beordret at 127.000 biler kalles tilbake. Bilene som rammes har TDI-motorer med V6-konfigurasjon. Det er modellene Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 og Q7 som omfattes av tilbakekallingen.

Av disse bilene er 77.600 solgt i Tyskland, mens resten er solgt andre steder, ifølge avisen Frankfurter Allgemeine.

Avsløringen kommer som en del av et frivillig samarbeid Audi har med KBA, hvor KBA nå har avgjort at disse bilene skal tilbakekalles.

Må komme med løsning innen 2. februar

Audi har frem til 2. februar å komme opp med en løsning. Når denne løsningen er godkjent, har de 18 måneder på seg til å utføre endringen på alle bilene som er solgt.

Fra før av har Audi gått med på å tilbakekalle 850.000 dieselbiler på grunn av lignende programvareproblemer.

Programvaren skal ifølge Bild am Sonntag gjøre at en oppvarmingsrutine som skal sørge for at motoren er varm og dermed forurenser mindre, bare er aktiv under visse testforhold.

Øyvind Rognlien Skovli, kommunikasjonssjef i Audi Norge, sier til E24 at det dreier seg om et par hundre biler her til lands.

Han sier at bilene er trygge å kjøre, og at kundene vil få beskjed når programvaren er klar.