Audi ønsker å åpne E-Tron-fabrikken

Audis elbilfabrikk i Brussel har vært stengt siden midten av mars. Nå ønsker selskapet å åpne igjen. Audi har ikke oppgitt noen dato for produksjonsstart, men har planene klare.

De er imidlertid ivrige etter å starte opp igjen. Audi ønsker ifølge den belgiske avisen L'Echo å starte opp igjen etter 20. april.

Også Volvo, som har bilproduksjon i Belgia, ønsker oppstart etter 20. april. Begge produsentene møter motstand fra fagforeningene, som er bekymret for hvordan fabrikkarbeiderne skal klare å holde nødvendig avstand fra hverandre.

Like fullt skal Volvo være godt i gang med forberedelser for å fyre opp produksjonslinjene. De skal angivelig være av den oppfatningen at de må starte full produksjon, eller ikke starte opp i det hele tatt. Representanter fra myndighetene skal ifølge avisen allerede ha inspisert tiltakene Volvo skal ha på plass for å hindre smittespredning.

Tiltakene er klare

Audi har ifølge Automobilwoche planlagt en rekke tiltak til gjenåpningen. Produksjonen skal være omorganisert på en slik måte at det skal være mulig å holde halvannen meter avstand. Arbeiderne skal bruke både masker og hansker.

Audis Forest-fabrikk i Brussel. Foto: AUDI AG

De skal også sette inn flere busser til fabrikken, slik at det blir bedre plass. Bussene skal desinfiseres etter hver tur.

Omtrent halvparten av dem som jobber i administrasjonen ved fabrikken skal fortsette å jobbe hjemmefra.

Audi bygger E-Tron og E-Tron Sportback ved fabrikken. Allerede før koronakrisen gjorde problemer med deleleveranse at produksjonstakten ble redusert.

Levering av Audi E-Tron går som normalt

Leveringene til norske kunder har imidlertid ikke blitt påvirket i særlig grad, ifølge Morten Moum, kommunikasjonssjef for Audi Norge i Harald A. Møller AS.

Morten Moum, kommunikasjonssjef for Audi i Norge. Foto: Harald A. Møller

– Vi har fortsatt god tilgang til biler på lager i Norge, både e-tron 50 og 55, og vi har begynt å levere ut de første Sportback-utgavene til kunder, sier han.

– Når det gjelder produksjonen, så har fabrikken som kjent fortsatt et midlertidig driftsopphold som et grep for å redusere smittefaren. Det er vanskelig å si eksakt hvor lenge det forblir slik, og hvor mye det påvirker og forsinker norske kunder med biler i bestilling. Forhandlerne våre gjør en kjempejobb med å følge opp de kundene dette gjelder fortløpende, sier Moum.

– Det er krevende tid for alle, og det er viktig å følge myndighetenes retningslinjer og ta del i dugnaden. Likevel er vi trygge på at produksjonen gjenopptas så fort myndighetene åpner for det og det er trygt for de ansatte å dra tilbake på jobb, sier han.

Hyundai er i gang

Audi har for øvrig gjenopptatt produksjon av motorer ved fabrikken i Györ i Ungarn. Her lages også elektromotorene i Audi E-Tron. Foreløpig er produksjonen redusert, og det er uklart hvilke motorer som produseres nå.

Elbilen Hyundai Kona produseres ved Hyundais fabrikk i Tsjekkia. Denne har i likhet med Audis og Volvos fabrikker vært stengt siden i mars. Nå er imidlertid produksjonen åpnet.

Foreløpig jobber kun to av tre skift, skriver Electrive.com. Strengere hygienetiltak og daglig desinfisering av fabrikklokalene skal sørge for at faren for smittespredning reduseres.

Produksjon av elektrisk Kona startet her tidlig i mars, og et lite antall biler ble levert før fabrikken stengte.