Astronomer fant planet i merkelig bane rundt to nesten-stjerner

Planeten, kalt 2M1510 (AB) b, går i bane rundt to unge brune dverger – himmellegemer som verken er ordentlige stjerner eller planeter, men noe midt imellom. Hver av disse brune dvergene har omtrent 30 ganger massen til Jupiter, men ikke nok til å starte fullverdige kjernereaksjoner, slik som vanlige stjerner.

Det mest spesielle ved oppdagelsen er at planeten har en bane som står vinkelrett – altså polart – på baneplanet til moderstjernene. I tillegg er dette bare det andre kjente systemet hvor brune dverger passerer foran hverandre og dermed formørker hverandre sett fra jorden.

– Dette er sannsynligvis det merkeligste planetsystemet vi har funnet hittil, sier astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard til NTB.

Oppdagelsen ble nylig kunngjort av Det europeiske sørobservatoriet (ESO). Astronomer kjenner nå til over 7400 planeter i 4400 ulike planetsystemer, men ingen som ligner dette.

ESO er et samarbeid mellom elleve europeiske land om å drive et astronomisk observatorium. Forskningsinstituttet har hovedkvarter i Garching nær München, men observasjonene blir gjort fra La Silla-observatoriet i Chile. Observatoriet ligget på 2400 meters høyde, rundt 600 kilometer nord for Chiles hovedstad Santiago.