Arbeidstilsynet: Bane Nor brøt flere sentrale krav før dødelig kvikkleireras

Både jernbanesporet, E6 og lokalveien raste ut i kvikkleireskredet ved Nesvatnet i august i fjor. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet, ble tatt av jordmassene og omkom.

Bane Nor bekrefter å ha mottatt den foreløpige rapporten som peker på flere kritikkverdige forhold, og de ser svært alvorlig på saken.

– En person mistet livet da skredet gikk, og flere opplevde en svært krevende situasjon. Hendelsen har satt dype spor hos mange, også i tiden etterpå, sier skriver Bane Nor i en pressemelding.

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Det pågikk arbeid i området for å stabilisere grunnen da raset gikk. Prosjektet handlet om å bygge et nytt krysningsspor for å øke kapasiteten på Trønderbanen.

Sjekket ni virksomheter

– Vi har nå oversendt våre tilsynsrapporter til ni av de berørte virksomhetene. Tilsynet med byggherre Bane Nor viser flere brudd på sentrale krav i byggherreforskriften, sier seksjonsleder Rosmari Johnsen i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har varslet pålegg til Bane Nor og vurderer videre oppfølging av saken. Bane Nor har frist til slutten av august til å sende inn dokumentasjon og kommentere varselet. Etterpå tar tilsynet stilling til om det skal fattes vedtak om pålegg.

– Et pålegg er et krav om å rette forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Flere av forholdene Arbeidstilsynet har avdekket, gjelder tidligere prosjektfaser og kan derfor ikke rettes opp gjennom pålegg, sier Johnsen.

Kjent for kvikkleire

Området var kjent for å ha risiko for kvikkleire og sprøbruddsmaterialer (løsmasser). Men Arbeidstilsynet mener denne risikoen ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene som tilsynet har avdekket, har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten.

– Informasjonen vi har, tyder på at prosjektet ble satt i gang før nødvendige planer var på plass, og at arbeid ble utført uten tilstrekkelig prosjektering, risikovurdering og dokumentasjon, sier Johnsen.

Allerede i 2022 fikk Levanger kommune laget en risiko- og sårbarhetsanalyse. Den viste at risikoen for kvikkleireskred eller masseutglidning ble vurdert til middels høy risiko.

«Dersom mennesker oppholder seg i et område der massene glir ut eller raser, kan de miste livet (...)», står det i analysen, som ble omtalt av VG i etterkant av raset.

Bane Nor: Vil følge opp

Rapporten fra Arbeidstilsynet er én av flere undersøkelser som er gjort etter ulykken. Bane Nor skriver at de ønsker en åpen og grundig gjennomgang og vil følge opp de forholdene som undersøkelsene viser at det er behov for å følge opp. I tillegg til en intern rapport, har også Jernbanetilsynet undersøkt hendelsen.

– Vi jobber systematisk med å følge opp funn og forbedringspunkter fra de rapportene som foreligger. Vårt mål er å sikre at relevant kunnskap omsettes til konkrete forbedringer i sikkerhetsarbeidet vårt, sier Johnsgaard-Lewis.

Etterforskning pågår

Arbeidstilsynet har også sett på åtte andre virksomheter som var involvert i prosjektet. Fosso Entreprenør har fått pålegg om å utarbeide en skriftlig instruks for særlig farlig arbeid. Intrakraft fikk pålegg om å inngå skriftlig avtale om samordningsansvar på prosjektet.

– Vi vurderer fortsatt saken og eventuelle videre reaksjoner og sanksjoner. Noen av tilsynssakene pågår ennå. I tillegg etterforsker også politiet hendelsen, sier Johnsen.

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