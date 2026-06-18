Anleggsmaskiner som spionerer

– Hvis du har droneforbud på et anlegg for at folk ikke skal filme det, da bør du tenke det samme om alle maskiner som står på området og har de samme kameraene.

Det sier Tone Lindberg Grøstad, daglig leder i Maskingrossistenes Forening. Hun har bakgrunn fra forsvarsindustrien, blant annet som styremedlem i Nammo og Forsvarets forskningsinstitutt, og er vant til å tenkte på faren for overvåkning og spionasje.

Anleggsbransjen er vant til mekaniske, «dumme» maskiner. Men moderne anleggsmaskiner kan samle inn lyd, bilde og geoposisjonering som viser nesten på centimeteren hvor maskinen beveger seg.

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Kamera på hele maskinen

– I dag det kameraer rundt hele maskinen. Man har ofte oppkobling via et maskinstyringssystem til geodata om tomta, og operasjonsdata som sier noe om hvor mye aktivitet det er i området den står, sier Grøstad.

Maskinstyringen kan også ha oppkobling mot en digital tvilling av bygget eller anlegget.

– Da man må være sikker på at ikke maskinen blir en inngangsport for folk som ikke skal ha tilgang på den digitale tvillingen, advarer Grøstad.

Hun minner om at mennesker som skal inn på slike områder gjerne blir både bakgrunnssjekket og sikkerhetsklarert.

– Men vi gjør jo ikke det samme på maskinen. Men den har gjerne større kapasitet enn meg og deg til å tolke bilder rett ut fra kameraet og huske alt når den kommer ut. Det vil være vanskeligere for oss mennesker å tegne et kart av et anleggsområde, sier Grøstad.

Ikke trygg med diesel

Hun sier at reguleringene ligger minst fem-seks år bak teknologiutviklingen, og at det er lite kontroll av maskiner som kommer inn til Norge.

Og man er ikke automatisk trygg om man velger en dieselmaskin.

– Det er ikke drivlinja som er farlig. Det er ingen forskjell på en dieselmaskin og en elmaskin. Vi har samme type sensorer på dieselmaskinene som kommer inn i markedet, sier Grøstad.

I tillegg til overvåkning, har moderne maskiner også muligheter for fjernstyring. En tredje risiko er at maskinene kn ha en «kill-switch».

– Vi så det i Ukraina da russerne prøvde å stjele traktorer. Da slo John Deere av traktorene så de ikke kunne brukes. Da syns vi det var en fin ting. Men dette kan brukes mot oss også.

I podkasten snakker vi også om hvilke scenarier som kan inntreffe hvis noen skulle misbruke fjernstyring eller en såkalt «kill switch» på tunge maskiner.